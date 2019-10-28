Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.

с чего всё началось

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Политика В конгрессе США приняли резолюцию о признании геноцида армян Палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Экономика Власти Владимирской области не знают, как добиться роста экспорта продовольствия Слайд из презентации Максима Брусенцова По итогам 8 месяцев 2019 года агропром Владимирской области поставил на международные рынки продукции почти на 90 миллионов долларов.

Армия и оружие В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35 Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4 По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.

Авто Kia распространила первые изображения новой Kia Optima Автопроизводитель Kia начал тизерную кампанию, посвященную новому поколению автомобиля Kia Optima.

Спорт Ласицкене прокомментировала получение наград от федерации бокса Российская легкоатлетка Мария Ласицкене поделилась эмоциями после церемонии награждения Федерацией бокса России.

Киберспорт Релиз Death Stranding на ПК состоится летом 2020 года Компания Kojima Productions объявила дату выхода игры Death Stranding на ПК. Релиз проекта состоится летом 2020 года.

Кино Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов» По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.

Политика МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии Россия рассмотрит ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Болгарии, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

Единоборства 212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.

Хоккей 2+2: Александр Овечкин обыграл «Торонто» Встреча завершилась победой "столичных" в овертайме со счетом 4:3. Победу своему клубу обеспечил Александр Овечкин.

Общество Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина", экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил, что не имеет денежных средств на выплаты по иску.

Общество Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы Сегодня утром теплоход "Этопирика" с первой группой туристов из Японии - 44 человек - прибыл в порт Южно-Курильска на острове Кунашир.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.

Армия и оружие Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы» Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Шоу-бизнес Фадеев перенес сердечный приступ Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк поделилась жизнерадостной фотографией в Instagram Недавно Анна и вовсе опубликовала жизнерадостный снимок. Искренне улыбающаяся девушка запечатлена в чёрной косухе и с распущенными волосами.

Происшествия Автомобиль загорелся после ДТП в тоннеле на северо-западе Москвы В тоннеле на улице Народного ополчения, расположенной на северо-западе Москвы, произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.

Общество Профессор ВШЭ оправдался за слова об «убогом» русском языке Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".

Происшествия Жителя Архангельска обвинили в каннибализме Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.

Общество Горничная отеля выставила на торги забытое платье Леди Гаги Горничная отеля в Лос-Анджелесе выставила на аукцион платье певицы Леди Гаги, в котором та прошлась по красной дорожке кинопремии "Золотой глобус".