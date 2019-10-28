Экономика

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Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБКвчера в 17:00

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В России решили судьбу нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 17:51

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:56

Минэкономразвития России отказалось от введения углеродного налога

RT на русскомвчера в 23:40

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:40

Российские власти отклонили новый налог Чубайса

Московский Комсомолецвчера в 18:33

Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ

URA.Ruвчера в 18:02

СМИ сообщили об отказе правительства вводить предложенный Чубайсом налог

Известия00:01
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Lenta.ru 26 октября в 17:02
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Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
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Вышедший недавно новый Land Rover Defender может обзавестись «заряженной» версией. Она будет называться SVR, сообщает Авторевю.
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Украинские добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе.
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Нефть принесет России дополнительные триллионы рублей

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли начался в 2019 году и должен завершиться в 2024-м.
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Стал известен средний возраст диагностики рака в России

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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

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«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
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Об этом не знают владельцы: скрытые «приветы» в автомобилях

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Размер транспортного налога на конкретные автомобили со следующего года увеличится.
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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