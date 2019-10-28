Экономика
ВедомостиМинэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Читать в источнике
Оценить201
с чего всё началось
Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Общество
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Ведомости вчера в 16:27
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.
Газета.Ru 01:55
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 28 октября по 1 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 28 октября по 1 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Эгоистичное поведение может привести к напряженности в партнерских отношениях.
Алтайская правда вчера в 19:55
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
RT на русском 26 октября в 22:15
Гаджеты
Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Благодаря популярному инсайдеру, известному под под ником Мукул Шарма выяснилось, что смартфон Xiaomi Mi CC9 уже доступен для заказа.
Ferra 26 октября в 03:23
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Транспорт
Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург
Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru 26 октября в 17:02
Общество
Россияне стали охотнее копить на старость и образование
По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Lenta.ru 01:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru вчера в 05:37
Авто
Land Rover Defender получит «заряженную» модификацию
Вышедший недавно новый Land Rover Defender может обзавестись «заряженной» версией. Она будет называться SVR, сообщает Авторевю.
7 новостей 26 октября в 00:55
Шоу-бизнес
Возлюбленная Данилы Козловского подарит актеру первенца
По словам источника издания StarHit, девушка через несколько месяцев подарит актеру долгожданного первенца.
VSE42.RU 02:23
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Украинские добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе.
RT на русском 02:02
Энергетика
Нефть принесет России дополнительные триллионы рублей
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли начался в 2019 году и должен завершиться в 2024-м.
Lenta.ru 01:52
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у компании «Стерх»
Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у якутской компании «Стерх», сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 26 октября в 00:53
Здоровье
Стал известен средний возраст диагностики рака в России
По данным Российского общества клинической онкологии, средний возраст диагностики онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
REGNUM 02:03
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Армия и оружие
В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США
«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
RT на русском вчера в 10:20
Политика
Главу МИД ФРГ раскритиковали за заявления о турецкой операции в САР
Представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Норберт Реттген подверг критике главу МИДа страны Хайко Мааса.
News.ru вчера в 06:08
Авто
Haval может начать в РФ выпуск нового кроссовера
Выпуск кроссовера на заводе Haval в Туле могут начать уже в 2020 году.
Автоновости дня 25 октября в 07:38
Авто
Об этом не знают владельцы: скрытые «приветы» в автомобилях
Есть акула и в современной линейке, например, у кроссовера Opel Crossland X. Владельцев некоторых моделей Chevrolet, который вместе с Опелем почти в полном составе покинул наш рынок, ждут более практичные открытия.
За рулем 01:00
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Общество
Мисс Украина объяснила свой ответ на вопрос о принадлежности Крыма
Мисс Украина — 2019 Маргарита Паша прокомментировала скандал, возникший после интервью, где она нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
News.ru вчера в 09:48
Авто
Размер транспортного налога в новом году ошарашит водителей
Размер транспортного налога на конкретные автомобили со следующего года увеличится.
Krasnoyarskmedia.ru 25 октября в 04:18
Общество
Вышла Call of Duty: Modern Warfare
Купить Call of Duty: Modern Warfare на Playstation 4 в России можно с помощью нашего гайда.
Cyber.sports.ru 25 октября в 03:16
Здоровье
Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды
Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
Вечерняя Москва 01:11