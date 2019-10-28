Экономика
ВедомостиМинэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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с чего всё началось
Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.РБКвчера в 17:00
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Общество
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Тело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
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Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
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Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
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Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
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Медведев распорядился создать в Крыму игорную зону
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в Крыму игорную зону "Золотой берег".
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Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу
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60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
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Обнаружены критически важные для образования Т-клеток белки
Американские ученые определили ген и семейство белков, которые играют ключевую роль в образовании клеток иммунной системы — Т-клеток.
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
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«Зенит» интересуется бразильским защитником «Ромы»
Петербургский «Зенит» интересуется бразильским защитником клуба «Рома» Жуаном Жесусом.
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