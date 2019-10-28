Экономика

ВедомостиВедомостиМинэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Читать в источнике
Комментировать552
с чего всё началось

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК27 октября в 17:00

Подробнее о событии

«Серого кардинала выбили из седла»: «Налог Чубайса» не прошёл, но растущие аппетиты чиновников могут привести к новым поборам - Пронько

Царьград28 октября в 13:00

Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ

URA.Ru27 октября в 18:02

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК28 октября в 00:56

Минэкономразвития России отказалось от введения углеродного налога

RT на русском27 октября в 23:40

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог, пишут СМИ

РИА Новости27 октября в 20:40

СМИ сообщили об отказе правительства вводить предложенный Чубайсом налог

Известия28 октября в 00:01

В России решили судьбу нового налога Чубайса

Lenta.ru27 октября в 17:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:16, Ашберн
Политика

Путин отказался от поездки на саммит АТЭС в Чили

«Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии», — сказал Песков.
Известия 06:52
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Общество

Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.
Газета.Ru 06:30
Армия и оружие

Американцы испытают первый модернизированный бомбардировщик B-2

В случае, если летные испытания первого модернизированного бомбардировщика пройдут успешно, Northrop Grumman должна будет смонтировать новые системы на все B-2.
N+1 02:45
Происшествия

ФСБ пресекла канал поставки наркотиков с Украины в Крым

Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю пресекли канал поставок наркотиков с Украины на территорию Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе управления в среду.
ТАСС 03:35
Общество

Песков прокомментировал гарантии по закону об амнистии капиталов

Президиум Верховного суда РФ разъяснил в среду, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт.
РИА Новости 06:47
Происшествия

Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт

По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Общество

RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»

RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.
RT на русском 05:09
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи шокировала фанатов внешним видом

Внешний вид 55-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи поразил ее поклонников.
Известия вчера в 22:59
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Политика

Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Армия и оружие

Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
РИА Новости 01:58
Авто

Названы российские цены на полноприводные Peugeot и Citroen

В России стартовал прием заказов на полноприводные версии пассажирских автобусов и коммерческих фургонов Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer, а также Peugeot Expert и Citroen Jumpy, дорожный просвет которых составляет 200 мм.
SpeedMe 06:30
Общество

Налоговый режим для самозанятых распространят на другие регионы

«В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться», — пояснил Медведева.
Известия 06:26
Кино

Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон «Сватов»

Один из главных актеров сериала Федор Добронравов рассказал о примерной дате выхода сериала. Объявление он сделал на творческом вечере.
Комсомольская правда 07:00
Футбол

Защитник «Рубина» Фомин выписан из больницы

Официальный Twitter «Рубина» сообщает, что защитник Вячеслав Фомин, который получил травму во встрече молодежного первенства против «Спартака» (0:1), выписан из больницы и переведен в реабилитационный центр в Подмосковье.
Спорт-Экспресс 05:22
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Профиль 02:37
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру 28 октября в 12:31
Происшествия

Подросток открыл стрельбу в московской школе

Российская газета 05:40
Происшествия

В России начали расследовать убийство 214 детей нацистами

По данным следователей, которые ссылаются на рассекреченные архивы ФСБ, 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома с применением мобильных газовых камер.
Lenta.ru 07:05
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека

Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
RT на русском 05:34
Игры

Borderlands 3 взломали спустя полтора месяца после релиза

CyberSport.ru 04:15
Политика

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

РИА Новости вчера в 06:41
Армия и оружие

Осло переживает из-за российских подлодок в Норвежском море

Утро.ru 04:52
Общество

Минфин предлагает ограничить стоимость гаджетов для чиновников

Минфин предложил установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, ноутбуков и планшетов, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
БИЗНЕС Online 06:41
Авто

В Skoda рассказали подробнее о новой Skoda Octavia

В салоне новой Skoda Octavia есть десятидюймовый экран, сидения с функцией массажа и вентиляцией, а также проекционный экран.
Tvoe-avto.com вчера в 06:56
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трех направлениях

Газета.Ru 06:58
Происшествия

В Крыму ликвидировали сеть подпольных казино

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в 11 районах Крыма сеть подпольных казино, которые работали под видом букмекерских контор и принесли владельцам доход в размере более 1 млрд рублей.
RT на русском 05:16
Игры

Начался приём предзаказов Sniper Ghost Warrior Contracts

В Sniper Ghost Warrior Contracts нам предстоит отправиться в Сибирь и выполнить 25 контрактов на пяти стартовых локациях.
Игромания.ру вчера в 15:34
Общество

Первый канал исказил сюжет Call of Duty и назвал игру зомбирующей

News.ru 05:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное