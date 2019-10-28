Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.

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Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Общество Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.

Армия и оружие Американцы испытают первый модернизированный бомбардировщик B-2 В случае, если летные испытания первого модернизированного бомбардировщика пройдут успешно, Northrop Grumman должна будет смонтировать новые системы на все B-2.

Происшествия ФСБ пресекла канал поставки наркотиков с Украины в Крым Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю пресекли канал поставок наркотиков с Украины на территорию Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе управления в среду.

Общество Песков прокомментировал гарантии по закону об амнистии капиталов Президиум Верховного суда РФ разъяснил в среду, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт.

Политика Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».

Авто Названы российские цены на полноприводные Peugeot и Citroen В России стартовал прием заказов на полноприводные версии пассажирских автобусов и коммерческих фургонов Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer, а также Peugeot Expert и Citroen Jumpy, дорожный просвет которых составляет 200 мм.

Общество Налоговый режим для самозанятых распространят на другие регионы «В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться», — пояснил Медведева.

Футбол Защитник «Рубина» Фомин выписан из больницы Официальный Twitter «Рубина» сообщает, что защитник Вячеслав Фомин, который получил травму во встрече молодежного первенства против «Спартака» (0:1), выписан из больницы и переведен в реабилитационный центр в Подмосковье.

Происшествия В России начали расследовать убийство 214 детей нацистами По данным следователей, которые ссылаются на рассекреченные архивы ФСБ, 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома с применением мобильных газовых камер.

Общество Минфин предлагает ограничить стоимость гаджетов для чиновников Минфин предложил установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, ноутбуков и планшетов, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.

Происшествия В Крыму ликвидировали сеть подпольных казино Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в 11 районах Крыма сеть подпольных казино, которые работали под видом букмекерских контор и принесли владельцам доход в размере более 1 млрд рублей.