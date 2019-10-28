Экономика

ВедомостиВедомостиМинэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Читать в источнике
Комментировать487
с чего всё началось

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

СМИ сообщили об отказе правительства вводить предложенный Чубайсом налог

Известия00:01

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:56

В России решили судьбу нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 17:51

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:40

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Ведомостивчера в 20:01

Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ

URA.Ruвчера в 18:02

Минэкономразвития России отказалось от введения углеродного налога

RT на русскомвчера в 23:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк подарила матери иномарку за 2 миллиона

Дни24 06:00
Происшествия

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости 02:45
Политика

Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

В России пропаганда наркотиков в интернете станет уголовно наказуемым деянием.
REGNUM 06:21
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

Интерфакс 05:45
Происшествия

Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента

Зарайский городской суд Московской области отправил под арест студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
RT на русском 06:32
Происшествия

В Сети появились кадры с места падения самолета в Пермском крае

В интернете появились фотографии с места крушения частного легкомоторного самолета Сеssпа 172 в Пермском крае.
Газета.Ru 05:07
Общество

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Коммерсантъ 06:28
Авто

Начались продажи Renault Captur нового поколения

Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Новые автомобили 26 октября в 23:26
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева призналась, что не живет с мужем

Настя даже взяла фамилию мужа: теперь официально она не Ивлеева, а Узенюк. Правда, совместная семейная жизнь молодоженов продлилась недолго.
Комсомольская правда вчера в 18:35
Кино

«Малефисента» остается лидером российского проката

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» сумел собрать 443,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, что позволило киноленте сохранить за собой лидерство в российском прокате.
АБН вчера в 18:45
Гаджеты

Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS

Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
UfaTime.ru вчера в 10:31
Кино

Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершились

Режиссер Кэри Фукунага завершил съемки нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Мойка78 вчера в 03:00
Здоровье

Глава Минздрава: Россия перейдёт на систему лекарственного страхования

«Надеемся, что в течение двух-трёх лет мы на эту систему перейдём», — уточнила Скворцова.
Янтарный Край 05:30
Общество

Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Шоу-бизнес

Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»

Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Life.ru 26 октября в 21:49
Кино

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева произошёл сердечный приступ

В понедельник, 28 октября, появилась информация о том, что у композитора Максима Фадеева случился сердечный приступ.
Регион online 04:25
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 26 октября в 08:06
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 01:12
Политика

Сотрудники «либеральных СМИ» рассказали о своей работе

"Чем меньше делаешь, тем больше вероятность, что с тобой продлят контракт" Пётр, 30 лет, сотрудник телеканала "Настоящее время" * (СМИ признано иноагентом, финансируется из американского бюджета через Агентство США по глобальным медиа).
RT на русском 01:30
Наука

Ученые создали прибор для борьбы с глобальным потеплением

За счет увеличения концентрации парниковых газов на планете повышается температура и происходит так называемое глобальное потепление.
Ferra 06:36
Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Lenta.ru вчера в 20:03
Общество

На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову

Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru вчера в 09:42
Кино

В Риме состоялась премьера нового фильма Андрея Кончаловского

RuNews24.ru 04:44
Шоу-бизнес

В Севастополе на съемках «Гардемарины-4» Боярскому стало плохо

Первый этап съемок Крымском на полуострове, в которых участвовали Анна Семенович и Александр Панкратов-Черный, проходил в апреле-мае этого года.
КП - Крым 01:33
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

Российская газета 25 октября в 23:21
Политика

Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 2020 года

27 стран - членов Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца - до 31 января 2020 года.
ТАСС 05:26
Армия и оружие

Сирийские курды начали отвод сил после консультаций с Россией

В заявлении отмечается, что решение принято после "интенсивных консультаций с российской стороной", в связи с чем начат отвод сил от турецко-сирийской границы.
Московский Комсомолец вчера в 07:34
Путешествия

Аксенов заявил о рекордном количестве посетивших Крым туристов

Число туристов в Крыму с начала 2019 года превысило рекордный показатель прошлого года.
РБК 05:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное