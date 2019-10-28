Экономика

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Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБКвчера в 17:00

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СМИ сообщили об отказе правительства вводить предложенный Чубайсом налог

Известия00:01

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:56

Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ

URA.Ruвчера в 18:02

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РИА Новостивчера в 20:40

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Московский Комсомолецвчера в 18:33

Минэкономразвития России отказалось от введения углеродного налога

RT на русскомвчера в 23:40

В России решили судьбу нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 17:51
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«Грех» Андрея Кончаловского покажут на закрытии Римского кинофестиваля

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Байкал24 вчера в 15:47
Политика

Зрители бейсбольного матча в США призвали отправить Трампа за решетку

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«Спартак» разгромил «Локомотив» в 14-м туре РПЛ

RT на русском вчера в 11:24
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Газета.Ru 01:42
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Источники газеты говорят о негласном распоряжении министра обороны и утверждают, что проблема носит массовый характер.
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Общество

Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
РБК вчера в 20:49
Автоспорт

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Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт вчера в 17:16
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В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
RT на русском вчера в 18:59
Транспорт

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Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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Общество

Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

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RT на русском вчера в 18:16
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Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

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Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

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Взрыв в новокузнецкой многоэтажке: Следком проводит проверку

В результате пострадали женщина и мужчина. По данному факту Следком проводит доследственную проверку.
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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