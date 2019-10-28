Экономика
ВедомостиМинэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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с чего всё началось
Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.РБКвчера в 17:00
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Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января
27 стран Евросоюза согласились перенести дату выхода Великобритании из ЕС на три месяца - до 31 января 2020 года, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.
Наша версия 09:42
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Бутина вернулась в родной Барнаул
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Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
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Получить онлайн-консультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта.
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Московский Комсомолец 15:36
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Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
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RT на русском 12:38
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Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
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Происшествия
В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских
Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
РИА Новости вчера в 22:19
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Сын Пескова осудил Макгрегора за высказывания о Дагестане
Московский Комсомолец 26 октября в 11:34
Наука
Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью
Годы тщательной работы позволили физикам измерить массу бозона Хиггса с точностью до 0,1%, сообщает CERN.
Вести.Наука 05:27
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«Ак Барс» в пятый раз подряд обыграл «Амур»
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Авто
Полиция Монголии закупила внедорожники Lada 4x4
Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных внедорожников Lada 4x4.
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Хантер подтвердил бой с Поветкиным
Metaratings 12:02
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признались в своих ошибках
Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс признались в своем непрофессионализме и в том, что они были не готовы экранизировать подобную масштабную сагу, передает журнал Vanity Fair.
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Skoda объяснила, почему не может выпускать реально дешёвые модели
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В Steam стартовала очень странная распродажа серии Hitman
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Правительство поддержало запуск интернет-трансляции 20 телеканалов
Правительство дало положительный отзыв на законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплекса.
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Сбербанк запустил переводы по всему миру
Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка.
BFM.ru 09:22
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Телеигра «Слабое звено» возвращается на экраны
Первый выпуск викторины «Слабого звена» вышел на экраны в далеком 2001 году. Передача сразу же завоевала любовь телезрителей.
Хорошие новости 26 октября в 11:22
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Американские военные заявили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
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Умер диссидент Владимир Буковский
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