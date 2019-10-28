Экономика

ВедомостиВедомостиМинэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБКвчера в 17:00

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Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ

URA.Ruвчера в 18:02

Минэкономразвития России отказалось от введения углеродного налога

RT на русскомвчера в 23:40

Минэкономразвития отказалось от предложенного Чубайсом налога, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:40

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Московский Комсомолецвчера в 18:33

СМИ сообщили об отказе правительства вводить предложенный Чубайсом налог

Известия00:01

В России решили судьбу нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 17:51

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

РБКвчера в 17:00
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Наука

Жировые отложения в легких связаны с избыточным весом и ожирением

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Экономика

Политика Центробанка поможет увеличить доходы россиян

Портал «Вести экономика» сообщил, что Центробанк России поспособствует экономическому росту РФ.
Политическая Экспертиза вчера в 13:59
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Известия вчера в 23:01
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RuNews24.ru 25 октября в 14:02
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RT на русском вчера в 18:59
Спорт

Сборная России заняла второе место на Всемирных военных играх

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Политика

Украинские боевики вывезли оружие из Золотого – Нацполиция

Комментируя ситуацию, Троян называет боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчёркивает законный характер имеющегося у них на руках оружия определением «собственное легальное».
REGNUM вчера в 19:57
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Транспорт

Установлена стоимость проезда по трассе Москва–Петербург

Стоимость проезда для водителей легковых автомобилей по новой трассе М-11, соединяющей Москву и Петербург, составит от 1,3 до 2 тысяч рублей.
Газета.Ru 00:17
Общество

Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара

В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местного шерифа.
РБК вчера в 16:16
Происшествия

В Карелии опрокинулся автобус с детьми

ТАСС вчера в 15:05
Армия и оружие

Российские военные развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» в Сербии

Российские военные в ходе подготовки к совместному российско-сербскому учению ПВО «Славянский щит – 2019» развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» на авиабазе Батайница в Сербии.
Известия 24 октября в 23:52
Политика

Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
Журналистская правда вчера в 03:48
Космос

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Политическая Экспертиза вчера в 05:52
Гаджеты

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WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
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Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

РИА Новости вчера в 08:46
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Источники газеты говорят о негласном распоряжении министра обороны и утверждают, что проблема носит массовый характер.
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Общество

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Общество

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Дзержинский районный суд города Кривой Рог вынес приговор жителю Украины за ношение футболки с гербом СССР.
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Что же касается моих любимых космических объектов, это, безусловно, нейтронные звезды.
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Назван средний возраст диагностики рака в России

Для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин — 64,2 года.
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Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО

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РБК вчера в 13:08
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Lenta.ru вчера в 17:01
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Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
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Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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