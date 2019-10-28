Экономика

ВедомостиВедомостиМинэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБКвчера в 17:00

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Российские власти отклонили новый налог Чубайса

Московский Комсомолецвчера в 18:33

Минэкономразвития России отказалось от введения углеродного налога

RT на русскомвчера в 23:40

Минэкономразвития отказалось от предложенного Чубайсом налога, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:40

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URA.Ruвчера в 18:02

В России решили судьбу нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 17:51

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:44, Вашингтон
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

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Умер советский диссидент Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru вчера в 20:03
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Из-за запасного игрока в Германии поставили пенальти

В конце первого тайма 23-летний запасной игрок «Хольштайна» Михаэль Эбервайн вместе с другими футболистами разминался за воротами своей команды.
Все про Спорт ру вчера в 01:11
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

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Новая газета вчера в 10:29
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Ученые выяснили, когда лучше принимать лекарства от давления

Исследование в течение шести лет проводили испанские гиппократы.
Алтапресс вчера в 03:01
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В Иркутской области полицейских осудили за избиение подозреваемого

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РБК 00:30
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Юлия Проскурякова: «Чувствую себя свиноматкой»

StarHit.ru вчера в 19:00
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«ПСЖ» разгромил «Марсель» в французском класико

Газета.Ru вчера в 21:40
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Российская фигуристка Александра Трусова стала первой на Skate Canada.
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Происшествия

В Томской области пропала семья с годовалым ребёнком

Пропавшую без вести семью с годовалым ребёнком разыскивают в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в областном главке МЧС.
REGNUM 00:35
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург

Российская газета 00:17
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости 26 октября в 08:06
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

REGNUM вчера в 14:36
Происшествия

Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре

РБК вчера в 15:46
Происшествия

В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

ТАСС вчера в 11:05
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 26 октября по 1 ноября

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Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Известия вчера в 23:01
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

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Политика

Кадыров прокомментировал сообщения об уничтожении аль-Багдади

Rambler News Service вчера в 04:35
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Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
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Политика

В КНР отметили развитие ШОС за 18 лет существования организации

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Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
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Источники издания сообщают, что обсуждавшиеся ранее отставки, в частности, губернаторов Еврейской автономной (ЕАО) и Камчатской областей, могут перенести предположительно на весну.
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Изоляция Рунета, вид на жительство и тахографы: что изменится в России в ноябре

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СМИ: Лейтенанты не могут уволиться по своему желанию из вооруженных сил

Источники газеты говорят о негласном распоряжении министра обороны и утверждают, что проблема носит массовый характер.
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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