Экономика
ВедомостиМинэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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с чего всё началось
Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.РБКвчера в 17:00
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План захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО является фантастикой и заслуживает премии.
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Солдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев
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