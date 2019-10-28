Экономика

ВедомостиВедомостиМинэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБКвчера в 17:00

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СМИ сообщили об отказе правительства вводить предложенный Чубайсом налог

Известия00:01

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:56

В России решили судьбу нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 17:51

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:40

Российские власти отклонили новый налог Чубайса

Московский Комсомолецвчера в 18:33

Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ

URA.Ruвчера в 18:02

Минэкономразвития России отказалось от введения углеродного налога

RT на русскомвчера в 23:40
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Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Армия и оружие

Горбачев оценил намерение Трампа заключить новый ДРСМД

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скептически отнесся к заявлениям президента США Дональда Трампа о намерении заключить новый, «хороший» ракетный договор взамен уничтоженного договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Вечерняя Москва вчера в 21:19
Общество

Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании

«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Ведомости вчера в 16:27
Общество

Россияне отказались от развлечений и стали копить на старость

Выяснилось, что, если раньше россияне тратили сохраненные деньги на развлечения, отдых или покупку материальных вещей, то в 2019 году жители страны все чаще стали задумываться о будущем.
Газета.Ru 01:42
Политика

Разговор Зеленского с националистами возмутил украинскую журналистку

URA.Ru вчера в 06:36
Армия и оружие

Ледокол «Иван Папанин» был высоко оценён западными СМИ

Представители зарубежных средств массовой информации высоко оценили вооружение судна.
Ореанда-Новости вчера в 16:32
Политика

Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в интервью NBC, что не считает Россию союзником США.
РИА Новости вчера в 17:44
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео к дню армейской авиации

Piter.tv 02:02
Общество

Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан

Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости 00:33
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала маме последний подарок за два миллиона рублей

Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров в эфире очередного выпуска телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, почему российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас находится в очень тяжелом состоянии, не просит помощи у коллег и поклонников.
Ugpressa.ru вчера в 15:49
Экономика

Владелец Louis Vuitton задумался о покупке Tiffany

LVMH видит в Tiffany & Co возможность расширить свое присутствие в США и получить преимущество в конкурентной борьбе на ювелирном рынке, утверждают собеседники Bloomberg.
Forbes вчера в 03:46
Транспорт

Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург

Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20
Авто

Ажиотажным спросом пользуется кроссовер Suzuki Vitara Brezza

Ажиотажный спрос на Vitara Brezza не спадает несмотря на появление в продаже весьма серьезных конкурентов - Hyundai Venue и Kia Seltos.
Новые автомобили 26 октября в 23:56
Культура

Дэвид Линч получил «Оскар» за вклад в кинематограф

Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:41
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Политика

Президент Аргентины признал поражение на выборах

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
РБК вчера в 22:45
Политика

Губернатор Калининграда назвал фантастикой план захвата области

План захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО является фантастикой и заслуживает премии.
Национальная служба новостей вчера в 06:52
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

RT на русском 02:02
Происшествия

Солдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев

BFM.ru 25 октября в 10:02
Общество

Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Политика

Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии

Левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ.
Эхо Москвы вчера в 13:37
Политика

Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала

Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:29
Политика

Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство

В соответствии со статьей 91 конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Известия 02:09
Армия и оружие

На аль-Багдади вывел его помощник

Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
Экономика

Башкирия выделит на решение проблем обманутых дольщиков 175 млн рублей

В Башкирии определились с суммой, которую выделят на решение проблем с обманутыми дольщиками.
UfaTime.ru 00:54
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В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Российская газета вчера в 04:58
Происшествия

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК вчера в 07:23
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Бутина заявила, что зря считала США правовым государством

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина призналась, что наивно думала, что Соединенные Штаты являются правовым государством.
Аргументы и Факты 26 октября в 08:36
Общество

В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Российская газета вчера в 22:23
Армия и оружие

Российские стратеги выполнили ночной полет над Индийским океаном

Отрабатывали, в том числе, взаимодействие с диспетчерами и руководителями полетов ЮАР.
Вести.Ru 26 октября в 04:35
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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