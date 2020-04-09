Коронавирус
ВедомостиМинэкономразвития отложило разработку макропрогноза из-за кризиса
Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок из-за ситуации в экономике, сказал представитель министерства. Ведомство должно было представить уточненный прогноз 9 апреля.
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МЭР предложило отложить разработку прогноза социально-экономического развития
Rambler News Service14:18
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Две трети российских регионов смягчили ограничительные меры, введение ранее для борьбы с коронавирусом.
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Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
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Только с жёнами! Харламов подтвердил верность Дробыша и Крутого
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В России продолжается режим самоизоляции.