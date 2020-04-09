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ВедомостиВедомостиМинэкономразвития отложило разработку макропрогноза из-за кризиса

Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок из-за ситуации в экономике, сказал представитель министерства. Ведомство должно было представить уточненный прогноз 9 апреля.
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Минэкономразвития отказывается прогнозировать в таких условиях. Поправки в бюджет откладываются

Фонтанка.Ру17:10

Минэкономразвития хочет отложить разработку прогноза социально-экономического развития

ТАСС14:01

Апрельские поправки в бюджет переносятся на неопределенный срок

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Минэкономразвития РФ предложило отложить уточнение трехлетнего прогноза

Интерфакс14:02

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Телеканал 360°вчера в 21:51

Минэкономразвития решило отложить разработку макропрогноза

РБК13:41
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