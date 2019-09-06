Политика

РИА НовостиРИА НовостиМинэкономразвития отреагировало на критику Мутко

Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка. Мутко ранее в четверг выразил недовольство работой ведомства и его главы Максима Орешкина в этом направлении.
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Минэкономразвития ответило Мутко на критику Орешкина за равнодушие к жертвам паводка

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Казанский "Ак Барс" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», выполнявшие рейс из Воронежа в Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.
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