Политика
РИА НовостиМинэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка. Мутко ранее в четверг выразил недовольство работой ведомства и его главы Максима Орешкина в этом направлении.
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Минэкономики ответило Мутко на критику из-за невыплаты компенсаций пострадавшим от паводка
Коммерсантъвчера в 16:43
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:28, Вашингтон
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru 05:21
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Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Политика
Кадырову понравилась шутка Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане
REGNUM вчера в 11:51
Политика
Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM 03:47
Политика
Захарова ответила на заявление Болгарии о «вмешательстве» России
Болгария переписывает историю, говоря о том, что войска Красной Армии «принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 06:12
Общество
Почтово-логистический центр под Новосибирском построят летом 2020 года
Логистический складской комплекс «Почты России» вблизи новосибирского аэропорта Толмачево планируется ввести в эксплуатацию к лету 2020 года.
Коммерсантъ Новосибирск 04:27
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В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги
По данным мэрии, на старой дороге Новороссийского шоссе по причине небольшого селя временно перекрыто движение автотранспорта, а также отключен газ в 30 частных домах.
Российская газета 02:52
Общество
Российские города наводнили алкомаркеты
Число пивных в городе выросло на 34 процента — до 940 магазинов. В Москве также замечен рост этого сегмента.
Lenta.ru 06:10
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Политика
Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром «Восточный»
Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где на космодроме "Восточный" проведет совещание по вопросам развития его инфраструктуры.
РИА Новости 05:50
Экономика
Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей
Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости вчера в 04:43
Музыка
Певица Монеточка выпустила клип о безденежье
Певица Монеточка выпустила новый клип на свою песню "Нет монет", которая входит в состав альбома "Раскраски для взрослых".
Piter.tv 04:55
Политика
Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе
RT на русском 05:04
Наука
Индоевропейцы или азиаты: генетики прояснили происхождение индийцев
Учёные с помощью генетических исследований прояснили вопрос происхождения древнего и современного населения Индии, 6 сентября пишет Science.
REGNUM 05:51
Политика
В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией
Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
РИА Новости 02:46
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 04 сентября в 12:15
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Футбол
Семак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина
Чемпионат 04:44
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Елена Катина развелась с мужем
Как стало известно РЕН ТВ, бывшая участница музыкальной группы "Тату" Елена Катина развелась со своим мужем.
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Следственный комитет РФ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по факту ЧП в акватории Черного моря, в результате которого затонул катер и один пассажир пропал без вести.
Вести.Ru 04:21
Происшествия
Возгорание на месте крушения Ми-8 под Саратовом ликвидировано
Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что пожар на месте крушения военного вертолёта Ми-8 был ликвидирован.
RT на русском вчера в 09:18
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Интернет
Telegram научился отправлять отложенные сообщения
Для загрузки доступна новая версия (5.11) мессенджера Telegram, в которой реализована довольно любопытная функция — так называемые отложенные сообщения (Scheduled Messages).
3DNews 03:51
Происшествия
Женщина пострадала при взрыве газа в жилом доме в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:25
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Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54