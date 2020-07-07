Экономика
Говорит МоскваМинэкономразвития отрицает резкое падение доходов граждан России
Сегодня СМИ обнародовали результаты опроса страховой компании «Росгосстрах жизнь» и Научно-технического центра «Перспектива». Исследование показало, что до 45% выросла доля российских граждан с доходом менее 15 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта - 114,4 млрд рублей в период с 16-30 июня против 108 млрд.Минэкономразвития России07 июля в 09:27
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В Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения
Минэкономразвития России07 июля в 09:27
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Происшествия
Пропавшая на Сахалине восьмилетняя девочка найдена мертвой
Пропавшую 6 июля в Сахалинской области восьмилетнюю Викторию Т. обнаружили в пятницу, 10 июля, погибшей.
Известия 19:23
Общество
В Сербии прошли мирные протесты
Коммерсантъ 19:50
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Экономика
«Доширак» обгоняет «Роллтон» по темпам роста выручки на рынке РФ
Темпы роста выручки "Доширака" в 2019 году были почти в три раза выше, чем у производителя "Роллтона", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс 09:01
Общество
Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ
Зачем было внедрять блокчейн — В блокчейн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ произошел новый сбой Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 08:28
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com 01:27
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord получит шесть камер
Деловое.ТВ 09:59
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Шоу-бизнес
Волочкова подала иск в суд на Дану Борисову на 1 млн рублей
Кроме 1 миллиона рублей, балерина требует выплатить по 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда.
RuNews24.ru 12:24
Происшествия
Задержанный губернатор Фургал не признает своей вины
Напомним, что сотрудники спецслужб задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала сегодня утром.
Международный антикоррупционный портал 17:18
Общество
Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках.
РБК 14:56
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Политика
США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Политика
Сын Бжезинского призвал США усилить давление на Россию
США предпринимает недостаточно жесткие методы давления на Россию, что подталкивает президента России Владимира Путина совершать еще более вызывающие действия, 9 июля заявил бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Ян Бжезинский — сын бывшего советника по нацбезопасности президента США Збигнева Бжезинского.
ИА Красная Весна 18:13
Политика
Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
Государственный совет Турции единогласно проголосовал за изменение статуса собора-музея Святой Софии (Айя-София) на мечеть.
Известия 04:03
Политика
Пушков назвал категорию артистов, которым надо запретить въезд в РФ
Москва, 10 июля 2020, 03:32 — REGNUM Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил запретить въезд в РФ зарубежным артистам, которые зарабатывают деньги в России, а затем «поливают страну грязью».
REGNUM 20:32
Экономика
Госдума ограничивает стоимость кредитов в России
Устанавливается запрет на включение в договор потребительского кредита (займа) условий, предусматривающих наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности, неснижаемого остатка денежных средств или суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей по договору), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.
REGNUM 06:17
Армия и оружие
Украинские каратели разместили технику у трех поселков на Донбассе
Новостной фронт 03:55
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Наука
Ученые заявили, что человек не утратил способность шевелить ушами
Evo-rus.com 01:47
Общество
Нижегородская область поднялась в рейтинге регионов по инвестклимату
Нижегородская область по итогам 2019 года поднялась в инвестиционном рейтинге на 39 позиций и вошла в топ-20 субъектов РФ по этому показателю, это успех всего региона, заявил глава области Глеб Никитин.
РИА Новости 12:28
Футбол
Защитник «Динамо» Морозов извинился за ошибку в матче с «Уралом»
Защитник "Динамо" Григорий Морозов извинился за свою ошибку в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России против "Урала" (1:2).
Спорт-Экспресс 17:03
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news 07:58
Общество
Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате
Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.
Интерфакс 12:50
Политика
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страна испытывает в данный момент беспрецедентное давление за всё время независимости.
Известия 17:15