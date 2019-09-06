Политика

РБКРБКМинэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина

Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
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Минэкономразвития ответило Мутко на критику Орешкина за равнодушие к жертвам паводка

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