Политика
РБКМинэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
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Минэкономики ответило Мутко на критику из-за невыплаты компенсаций пострадавшим от паводка
Коммерсантъвчера в 16:43
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
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Кличко от увольнения с поста мэра Киева отделяет подпись Зеленского
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Россия в вопросе принадлежности южной части Курил опирается на результаты 1945 года.
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Сделавшие фотографию черной дыры ученые получат «научный Оскар»
Премия «За прорыв в области физики» (Breakthrough Prize in Fundamental Physics) присуждена научному коллективу, который работал над созданием первого фото черной дыры, сообщается на официальном сайте премии.
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В московском роддоме произошла вспышка внутриутробной пневмонии
Говорит Москва 03:58
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Президент Владимир Путин заявил, что работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям продолжиться.
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко уступил американцу Крису Ханикатту на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night.
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С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
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Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
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Здоровье
Электронные сигареты спровоцировали вспышку легочных заболеваний
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Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет
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Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
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