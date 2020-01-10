Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинэкономразвития ожидает дальнейшего замедления инфляции

В Минэкономразвития напомнили, что по итогам 2019 года инфляция «сложилась ниже цели Банка России 4 % и ниже официального прогноза Минэкономразвития России, разработанного в августе прошлого года в рамках бюджетного процесса».
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Минэкономразвития допустило снижение инфляции до 2,2%

РБК10:33

Минэкономразвития связало динамику инфляции в 2019 году с фундаментальной слабостью спроса

ТАСС10:43

Минэкономразвития: Инфляция в России в январе замедлится до 2,5-2,6%

ПРАЙМ10:37

МЭР не исключает замедления инфляции в России до 2,2%

Росбалт11:00

Минэкономразвития ожидает дальнейшего замедления инфляции

Rambler News Service10:37

Инфляционные ожидания самарских предприятий сложились ниже, чем годом ранее

SamRU.ruвчера в 07:37

Спрос нерезидентов сократится из-за снижения доходности российских гособлигаций

Finam.Ru07 января в 09:00
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Экономика

Белоруссия ввела налог на транзит нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
РИА Новости 11:13
Армия и оружие

Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море

Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
Политическая Экспертиза 02:05
Общество

Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению

ТАСС вчера в 14:50
Культура

ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
РБК 09:23
Авто

Opel представил обновленный экземпляр Opel Insignia

Известная компания Opel провела официальную презентацию обновленной модели Insignia.
Faktom 11:26
Общество

Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки

Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
РБК 07:16
Политика

Власти Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии»,— заявили в администрации президента «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:55
Политика

Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой

Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 14:08
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Политика

Козак пообещал привести к стандартам объекты здравоохранения в Крыму

Все объекты здравоохранения Крыма должны быть приведены в соответствие с федеральными стандартами РФ к 2022 году, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
РИА Новости 11:41
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Спорт

Никитина и Третьяков выиграли этап Кубка мира во Франции

Скелетонистка Елена Никитина стала победительницей четвертого этапа Кубка мира, который проходит во Франции на горнолыжном курорте Ла-Плань.
ProstoProSport 10:54
Общество

Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Известия 09:23
Политика

Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего лайнера

Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который потерпел крушение возле Тегерана, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 11:26
Финансы

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
ТАСС 11:01
Происшествия

В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы

Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
РИА Новости 12:03
Происшествия

Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО

Российская газета 09:35
Экономика

Система быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Российская газета 08 января в 10:21
Происшествия

Основной версией крушения самолета в Алматы назвали обледенение

В день вылета воздушное судно не обработали специальным средством против обрастания льдом Ключевой версией в деле о крушении самолета компании Bek Air в Алматы следователи называют обледенение воздушного судна, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
Союзное Вече 09:56
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия 02:12
Политика

США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
РИА Новости 10:21
Экономика

Росстат рассказал, какие товары подорожали в 2019 году

Потребительские цены в России выросли по итогам 2019 года на 3%, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 08:00
Музыка

Селена Гомес выпустила альбом «Rare»

Селена Гомес выпустила третий студийный альбом, который называется «Rare». На пластинке 13 песен, в том числе фиты с 6lack и Kid Cudi.
Афиша Daily 01:40
Армия и оружие

Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые

Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.
Вести.Ru 06:13
Наука

Опробована протонная терапия, способная вылечить рак за доли секунды

ToDay News Ufa вчера в 08:17
Политика

Россию обязали заплатить Украине за Крым

Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
Lenta.ru 07:43
Происшествия

В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing

РИА Новости 08:10
Политика

Разведка США заявила о двух ракетах, сбивших украинский Boeing в Иране

REGNUM 04:57
Происшествия

В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
РБК вчера в 10:19
Политика

США ужесточили санкции против Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Известия 11:29
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