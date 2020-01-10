Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинэкономразвития ожидает дальнейшего замедления инфляции

Снижение годовых темпов роста потребительских цен в России в I квартале продолжится, инфляция в годовом выражении в этот период может составить 2,2-2,3%, следует из подготовленной Минэкономразвития «Картины инфляции».
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Минэкономразвития допустило снижение инфляции до 2,2%

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Минэкономики ожидает снижение инфляции в первом квартале до 2,2–2,3%

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Rambler News Serviceвчера в 10:37

МЭР не исключает замедления инфляции в России до 2,2%

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Минэкономразвития оценило вклад повышения НДС в рост инфляции

News.ruвчера в 15:40
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
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В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
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В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке

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Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани

Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
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Toyota рассказала о новом Toyota Land Cruiser 300

Компания Toyota готовит премьеру внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения, сообщают СМИ со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу Toyota Australia Шона Хэнли.
Picsnews.net 09 января в 02:34
Происшествия

Полиция во Флориде задержала иранца с мачете возле резиденции Трампа

В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете и ножами.
РБК вчера в 23:28
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«Барселона» включила в будущие контракты для игроков пункт «анти-Пике»

«Барселона» включила в будущие контракты для своих игроков так называемый пункт анти-Пике, сообщает Abc.es.
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Экономика

Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
РБК 01:00
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

Соединенные Штаты заявили о дополнительных санкциях, которые они ввели против нескольких отраслей экономики Ирана.
Pravda.Ru вчера в 11:44
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Хави может возглавить «Барселону»

Спорт-Экспресс вчера в 08:10
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Умер правивший 50 лет султан Омана

Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Lenta.ru вчера в 19:27
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Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Футбол

Бруну Фернандеш может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Манчестер Юнайтед заинтересован в переходе 25-летнего полузащитника лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеша.
Советский спорт вчера в 17:33
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«Ильюшин» перенёс поставку двух Ил-76МД-90А на 2020 год

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Общество

Сотрудники Boeing назвали самолет 737 MAХ «спроектированным клоунами»

Обсуждая новую модель самолета, специалисты Boeing отмечали, что у 737 MAX наблюдаются серьезные проблемы с компьютерной системой управления.
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Великобритания после Brexit может ввести новые санкции против россиян

После выхода из ЕС Великобритания планирует запустить собственный режим введения санкций против лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.
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Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву

REGNUM вчера в 03:11
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Крал: «Англия – это моя маленькая мечта»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил о желании однажды поиграть в чемпионате Англии.
Бомбардир.ру вчера в 15:59
Общество

В Канаде уточнили число погибших сограждан в авиакатастрофе в Иране

Известия вчера в 20:38
Автоспорт

«КамАЗ» упрочил лидерство после шестого этапа «Дакара»

Грузовики российской команды «КамАЗ-мастер» укрепили лидерство в общем зачёте ралли «Дакар».
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Армия и оружие

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Газета.Ru вчера в 13:28
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Интернет-пользователи собрали для школьника 1,5 миллиона рублей. Теперь жизнь маленькой семьи из Алтайского края полностью изменилась.
Российская газета вчера в 07:00
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В Совфеде прокомментировали признание вины Ирана за сбитый самолет

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал признание Ираном вины в крушении украинского Boeing 737-800.
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Курс доллара в России опустился ниже 61 рубля

В последний раз стоимость доллара США снижалась ниже 61 рубля в мае 2018 года.
RuNews24.ru вчера в 12:43
Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
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Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье

По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры на 13-14 января составляет 3,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году.
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Угрожавшую Путину экс-депутата Рады высмеяли в сети

Видео, где бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол угрожает российскому лидеру Владимиру Путину, высмеяли в сети.
Газета.Ru вчера в 21:32
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С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 7

С 14 января прекратится техническая поддержка операционной системы Windows 7.
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Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
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Авто

Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium

Первое фото новинки показал портал Car.ru.
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Политика

Роухани заявил, что Иран сожалеет о сбитом украинском самолете

Президент Ирана Хасан Роухани в субботу выразил сожаления в связи с тем, что вооруженные силы страны по ошибке сбили украинский лайнер, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 00:59
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