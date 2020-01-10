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Политика США ввели новые санкции против Ирана Соединенные Штаты заявили о дополнительных санкциях, которые они ввели против нескольких отраслей экономики Ирана.

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