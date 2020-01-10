Экономика
Rambler News ServiceМинэкономразвития ожидает дальнейшего замедления инфляции
Снижение годовых темпов роста потребительских цен в России в I квартале продолжится, инфляция в годовом выражении в этот период может составить 2,2-2,3%, следует из подготовленной Минэкономразвития «Картины инфляции».
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Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Политика
В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Политика
Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани
Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
Авто
Toyota рассказала о новом Toyota Land Cruiser 300
Компания Toyota готовит премьеру внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения, сообщают СМИ со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу Toyota Australia Шона Хэнли.
Происшествия
Полиция во Флориде задержала иранца с мачете возле резиденции Трампа
В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете и ножами.
Футбол
«Барселона» включила в будущие контракты для игроков пункт «анти-Пике»
«Барселона» включила в будущие контракты для своих игроков так называемый пункт анти-Пике, сообщает Abc.es.
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Соединенные Штаты заявили о дополнительных санкциях, которые они ввели против нескольких отраслей экономики Ирана.
Футбол
Хави может возглавить «Барселону»
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Футбол
Бруну Фернандеш может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Манчестер Юнайтед заинтересован в переходе 25-летнего полузащитника лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеша.
Армия и оружие
«Ильюшин» перенёс поставку двух Ил-76МД-90А на 2020 год
Общество
Сотрудники Boeing назвали самолет 737 MAХ «спроектированным клоунами»
Обсуждая новую модель самолета, специалисты Boeing отмечали, что у 737 MAX наблюдаются серьезные проблемы с компьютерной системой управления.
Политика
Великобритания после Brexit может ввести новые санкции против россиян
После выхода из ЕС Великобритания планирует запустить собственный режим введения санкций против лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.
Политика
Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву
Футбол
Крал: «Англия – это моя маленькая мечта»
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил о желании однажды поиграть в чемпионате Англии.
Общество
В Канаде уточнили число погибших сограждан в авиакатастрофе в Иране
Автоспорт
«КамАЗ» упрочил лидерство после шестого этапа «Дакара»
Грузовики российской команды «КамАЗ-мастер» укрепили лидерство в общем зачёте ралли «Дакар».
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Интернет-пользователи собрали для школьника 1,5 миллиона рублей. Теперь жизнь маленькой семьи из Алтайского края полностью изменилась.
Политика
В Совфеде прокомментировали признание вины Ирана за сбитый самолет
Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал признание Ираном вины в крушении украинского Boeing 737-800.
Финансы
Курс доллара в России опустился ниже 61 рубля
В последний раз стоимость доллара США снижалась ниже 61 рубля в мае 2018 года.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Общество
Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье
По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры на 13-14 января составляет 3,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году.
Политика
Угрожавшую Путину экс-депутата Рады высмеяли в сети
Видео, где бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол угрожает российскому лидеру Владимиру Путину, высмеяли в сети.
Гаджеты
С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 7
С 14 января прекратится техническая поддержка операционной системы Windows 7.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Авто
Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium
Первое фото новинки показал портал Car.ru.
Политика
Роухани заявил, что Иран сожалеет о сбитом украинском самолете
Президент Ирана Хасан Роухани в субботу выразил сожаления в связи с тем, что вооруженные силы страны по ошибке сбили украинский лайнер, сообщает РИА Новости.