Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинэкономразвития ожидает дальнейшего замедления инфляции

Снижение годовых темпов роста потребительских цен в России в I квартале продолжится, инфляция в годовом выражении в этот период может составить 2,2-2,3%, следует из подготовленной Минэкономразвития «Картины инфляции».
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