Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинэкономразвития ожидает дальнейшего замедления инфляции

В Минэкономразвития напомнили, что по итогам 2019 года инфляция «сложилась ниже цели Банка России 4 % и ниже официального прогноза Минэкономразвития России, разработанного в августе прошлого года в рамках бюджетного процесса».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Минэкономразвития допустило снижение инфляции до 2,2%

РБК10:33

Минэкономразвития связало динамику инфляции в 2019 году с фундаментальной слабостью спроса

ТАСС10:43

Минэкономразвития: Инфляция в России в январе замедлится до 2,5-2,6%

ПРАЙМ10:37

Минэкономики ожидает снижение инфляции в первом квартале до 2,2–2,3%

Коммерсантъ14:17

МЭР не исключает замедления инфляции в России до 2,2%

Росбалт11:00

Минэкономразвития ожидает дальнейшего замедления инфляции

Rambler News Service10:37

В МЭР оценили темпы роста цен на продукты в РФ

News.ru13:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Шоу-бизнес

У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

РИАМО вчера в 04:12
Культура

Работа телепередач «Смехопанорама» и «Утренняя звезда» приостановлена

Вслед за телепередачей «Сам себе режиссёр» руководство ВГТРК приняло решение о приостановке двух других долгожителей ТВ — телепрограмм «Смехопанорама» и «Утренняя звезда».
REGNUM 09:57
Общество

Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению

Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
ТАСС вчера в 14:50
Экономика

Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта

После первой неудачи правительство Грузии начнет искать нового инвестора для строительства порта в Анаклии.
REGNUM вчера в 05:43
Шоу-бизнес

На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино

Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
7Дней.ру 15:00
Политика

Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета

РБК 12:38
Политика

Абхазский суд отменил итоги выборов президента

Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:24
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Наука

У африканских попугаев обнаружена склонность к альтруизму

ГЛАС.RU 07:07
Происшествия

В Мексике ученик открыл стрельбу в школе

РБК 12:48
Единоборства

Боец MMA из США: многим американцам нравится Путин

Газета.Ru 12:50
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Армия и оружие

СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР

3 января американские ВВС нанесли удар близ аэропорта Багдада, в ходе которого был ликвидирован глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Известия 14:22
Происшествия

Российский самолет совершил жесткую посадку в Турции

Lenta.ru 06:39
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
РИА Новости 12:56
Футбол

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Бруну Фернандеша. Президент «Спортинга» прибыл в Англию

Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш и спортивный директор клуба Угу Виана находятся в Лондоне, где должны провести с руководством «Манчестер Юнайтед» переговоры по продаже лидера своей команды Бруну Фернандеша, сообщает A Bola.
Bookmaker-ratings.ru 14:54
Армия и оружие

Путин понаблюдал за учениями в Чёрном море

Владимир Путин наблюдал за учениями Северного и Черноморского флота в Черном море.
Деловое.ТВ вчера в 07:39
Политика

Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
РИА Новости 07:10
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:24
Кино

Сиквел «Доктора Стрэнджа» остался без режиссёра

Киноафиша России 04:21
Шоу-бизнес

У Сальмы Хайек лопнуло платье перед вручением кинопремии «Оскар»

В 2003 году церемония вручения «Оскара» могла грустно закончиться для Сальмы Хайек из-за порвавшегося платья перед самым вручением премии.
Актуальные Новости 07:02
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета 07:00
Политика

Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета

РИА Новости вчера в 15:11
Политика

Филарет заявил, что глава «новой церкви» не проводит с ним службы

Раскольник Филарет Денисенко заявил, что глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко не проводит с ним службы.
РИА Новости 15:10
Происшествия

Российский танкер столкнулся с судном у берегов Турции

Московский Комсомолец 01:49
Общество

Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
REGNUM вчера в 23:20
Политика

Главы МИД всех стран ЕС призвали США и Иран к сдержанности

Главы министерств иностранных дел 28 государств-членов Евросоюза выступили за деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, призвав США и Иран к сдержанности.
РЕН ТВ 14:20
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

"В случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - говорится в указе.
Газета.Ru 13:03
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Экономика

Bloomberg: Brexit уже обошелся Великобритании в $170 млрд

К концу 2020 г. урон может достичь 200 млрд фунтов ($262 млрд), так как неопределенность относительно торговых отношений страны с блоком сохраняется.
Ведомости 11:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное