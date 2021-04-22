Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 4,3% по итогам 2021 года

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в конце 2021 года на уровне 4,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития. В министерстве дополнили, что с 2022 года ожидается ее возвращение на целевой уровень в 4%.В источнике

С чего всё началось

Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста российской экономики

Согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономического развития, реальный ВВП в 2021 году увеличится на 2,9% (после падения на 3% в кризисном прошлом году), а в 2022 году ускорится до 3,2%. Цифры апрельского прогноза (предыдущий датируется сентябрем 2020 года) предоставил журналистам источник в Минэкономразвития.
РБК04:19

Подробнее о событии

Конструктор для бюджета

Российская газета12:02

Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста российской экономики

РБК04:19

Минэкономразвития понизило прогноз по росту инвестиций в 2021 году

ТАСС03:18

Минэкономразвития пересмотрело прогноз развития экономики страны в худшую сторону

Фонтанка.Ру03:52

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России — СМИ

Телеканал 360°03:03

Минэкономразвития изменило прогноз роста ВВП и инфляции

Московский Комсомолец04:01

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2021 год

ПРАЙМ03:07
Интересное

В Петербурге злоумышленник с ножом напал на сестру полярника Чилингарова

Вооруженный ножом злоумышленник в доме на Васильевском острове Петербурга совершил нападение на 72-летнюю сестру советского и российского учёного-океанолога, исследователя Арктики и Антарктики, член-корреспондента РАН Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова.
REGNUM09:56