Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в конце 2021 года на уровне 4,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития. В министерстве дополнили, что с 2022 года ожидается ее возвращение на целевой уровень в 4%.

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С чего всё началось Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста российской экономики Согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономического развития, реальный ВВП в 2021 году увеличится на 2,9% (после падения на 3% в кризисном прошлом году), а в 2022 году ускорится до 3,2%. Цифры апрельского прогноза (предыдущий датируется сентябрем 2020 года) предоставил журналистам источник в Минэкономразвития. РБК 04:19