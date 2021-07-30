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Минэкономразвития ожидает повышения уровня легализации бизнеса

Предприятия должны легализовать свой бизнес и инвестировать в развитие, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
Интерфакс
По информации ведомства, на территории Дагестана порядка 50% экономики – неформальный сектор.
РИА Новости
Ключевым вопросом, по словам Максима Решетникова, является разработка модели экономического развития республики Дагестан, которая позволит выявить ограничения, тормозящие развитие региона и дополнительные точки роста.
НИА-Кавказ
По мнению министра, ещё одним толчком инвестиционного развития Республики должна стать легализация того бизнеса, который сейчас присутствует и развивается на территории региона.
Минэкономразвития России

С чего всё началось

Максим Решетников: разработка модели комплексного развития Дагестана позволит определить дополнительные точки роста в Республике

Министр экономического развития России Максим Решетников и врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов в рамках рабочего визита министра в Махачкалу обсудили вопросы развития мер стимулирования выхода предприятий из неформального сектора экономики и увеличения налогооблагаемой базы.
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