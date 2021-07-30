Ключевым вопросом, по словам Максима Решетникова, является разработка модели экономического развития республики Дагестан, которая позволит выявить ограничения, тормозящие развитие региона и дополнительные точки роста.
Министр экономического развития России Максим Решетников и врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов в рамках рабочего визита министра в Махачкалу обсудили вопросы развития мер стимулирования выхода предприятий из неформального сектора экономики и увеличения налогооблагаемой базы.