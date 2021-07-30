Дело тут нечисто: Эштон Катчер и Мила Кунис объяснили, почему не моют 6-летнюю дочь и 4-летнего сына каждый день

Мила Кунис и Эштон Катчер слывут довольно закрытой семьей — они не из тех пар, кто ведут Инстаграмы своих малолетних детей и рассказывают подписчикам о том, какие фрукты добавляют в утреннюю овсянку.