Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара в 2020 году на уровне 72,6 рубля, в 2021 году - 74,7 рубля за доллар, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы, подготовленного министерством экономического развития.

с чего всё началось

Девять лет назад безработица в России составляла 6,5%, а в прошлом году эти показатели опустились до 4,6%. По последним прогнозам министерства, в 2021 год уровень безработицы в стране немного сократится и составит 5,4%, в 2022 году он опустится до 4,9%, а в 2023 - до 4,7%, передает ТАСС.

Минэкономразвития ожидает роста безработицы в России до 5,7%

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