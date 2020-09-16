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Российская газета
Российская газета

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.В источнике
Максим Решетниковроссийский политик
При этом считаем, что на данный момент курс рубля несколько недооценен вследствие повышенной оценки риска со стороны инвесторов. Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего — начале следующего года.
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