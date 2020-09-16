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Российская газета
Российская газета

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.В источнике
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РБК

Глава Минэкономразвития объяснил слабость рубля переоценкой рисков

РБК16 сентября в 08:39
Ведомости

Решетников назвал причину недооцененности рубля

Ведомости16 сентября в 09:49
Российская газета

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Российская газета16 сентября в 08:49
РИА Новости

Названа причина недооцененности рубля в мире

РИА Новостивчера в 02:18
Вести.Ru

Решетников: рубль сейчас недооценен из-за страхов инвесторов

Вести.Ru16 сентября в 08:21
RT на русском

В Минэкономразвития дали прогноз по курсу рубля

RT на русском16 сентября в 07:56
ПРАЙМ

Решетников объяснил, почему рубль сейчас недооценен

ПРАЙМ16 сентября в 07:45

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Газета.Ruвчера в 05:32
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В ЕАО завели уголовное дело на врио директора школы в ЕАО за хищение 2,5 млн руб

СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завел уголовное дело в отношении и.о. директора средней школы села Дежнево по признакам злоупотребления должностными полномочиями.
SM News Биробиджанвчера в 05:31

Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault

Пресс-служба "Рено-Украина" сообщила, что серийный выпуск кросс-купе Arkana для рынка Украины налажен на заводе "ЗАЗ" с задействованием машинокомплектов, поставляемых с производственных мощностей автобренда, расположенного в Москве.
Новые автомобиливчера в 12:44
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Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета стран НАТО

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и сопроводил их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Lenta.ruвчера в 11:43
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомостивчера в 09:06
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Барак Обама в ноябре выпустит первую часть президентских мемуаров

Книга под названием «A Promised Land» выйдет через две недели после выборов Бывший президент США Барак Обама выпустит первую часть своих президентских мемуаров 17 ноября 2020 года.
Центральная Служба Новостейвчера в 08:40

«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00

Европарламент принял резолюцию по ситуации с Навальным

«Резолюция Европарламента по ситуации вокруг якобы отравления Алексея Навального, в которой между строк предлагается принять стратегию демократизации России с требованием отменить поправки к Конституции РФ, является прямым и грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны», — подчеркнул Слуцкий.
RT на русскомвчера в 08:41
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Джо Байден выдвинул ультиматум Борису Джонсону

Как Байден вмешался в спор Лондона и Брюсселя Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пригрозил премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону, что конгресс не одобрит торговые преференции для Великобритании, если та нарушит обязательства, данные ранее Европейскому союзу.
РБКвчера в 14:32

Госдеп назвал Россию главной военной угрозой для Европы

Россия представляет собой главную военную угрозу для Европы несмотря на растущее влияние со стороны Китая, заявил врио помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер на слушаниях в комитете сената по международным делам.
Росбалт19:40
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