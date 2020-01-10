Экономика
Вести.ФинансМинэкономразвития ожидает замедления инфляции в I квартале до 2,2-2,3%
С учетом эффекта базы, по оценкам Минэкономразвития, темпы инфляции в январе 2020 г. прогнозируются на уровне 2,5-2,6%, по итогам I квартала 2020 г. рост потребительских цен может замедлиться до 2,2-2,3% в годовом исчислении.
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл заявили о сложении королевских полномочий
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии
Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи для Сирии на полгода.
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море
Телеканал «Звезда» опубликовал видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К в ходе учений в Черном море.
Армия и оружие
Апгрейд машины боевой: морпехи получат обновленную бронетехнику
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Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на 29%
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
Футбол
Руководство «Барселоны» собирается назначить Хави главным тренером
Бывший игрок "Барселоны" Хави может вернуться в каталонский клуб и стать главным тренером. На данный момент Хави работает в Катаре.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о «новой церкви» Украины
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением помесного собора, которое стало основанием для регистрации «новой церкви» Украины – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Общество
СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина
Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Автоспорт
Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции
Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
Армия и оружие
Канада потребовала от США объяснить убийство Сулеймани
Канада потребовала от администрации президента США Дональда Трампа детальные объяснения, чем они руководствовались при принятии решения об устранении иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Футбол
Дик Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
Политика
Путин и Эрдоган начали двусторонние переговоры в Стамбуле
8 января, в среду, в Стамбуле стартовала двусторонняя встреча российского лидера Владимира Путина и турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана.
Политика
МВД Великобритании требует экстрадиции жены американского дипломата
Жену американского дипломата Анну Сакулас, совершившую ДТП, повлекшее гибель подростка, требует экстрадировать МВД Великобритании, 11 января сообщает РИА Новости.
Политика
Представители США передали Киеву данные по авиакатастрофе в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, которая передала ему важные данные по крушению самолета в Иране.
Политика
Помпео заявил о намерении развивать конструктивные отношения с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона стремится выстраивать конструктивные и продуктивные отношения с Россией.
Армия и оружие
Военные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак
Шоу-бизнес
Актриса Сальма Хайек рассказала о лопнувшем платье на «Оскаре»
Речь идет о церемонии 2003 года – звезду номинировали на «Оскар» на звание лучшей актрисы за работу в фильме «Фрида».
Общество
Умер правивший 50 лет Оманом султан
В Омане умер султан Кабус Бен Саид, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ государства, расположенного на берегах Персидского залива.
Здоровье
Компания БАТ предлагает законодательно регулировать рынок никотиновой продукции
Компания "БАТ Россия", которая единственная из крупных российских производителей выпускает бестабачную содержащую никотин продукцию, выступает за введение закона, регулирующего рынок никотиновой продукции, но против введения запрета на них.
Гаджеты
На выставке CES 2020 представили круглый смартфон
Спорт
Российские конькобежцы выиграли золото ЧЕ в командном спринте
Экономика
Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов
Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.