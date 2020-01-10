Экономика
Вести.ФинансМинэкономразвития ожидает замедления инфляции в I квартале до 2,2-2,3%
С учетом эффекта базы, по оценкам Минэкономразвития, темпы инфляции в январе 2020 г. прогнозируются на уровне 2,5-2,6%, по итогам I квартала 2020 г. рост потребительских цен может замедлиться до 2,2-2,3% в годовом исчислении.
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Наука
За последние 200 лет снизилась нормальная температура человека
Еще в 1851 году немецкий медик Карл Вундерлих определил, что «здоровая» температура тела 37 градусов (от 36,2 до 37,5). Именно этот диапазон и решили изучить современные ученые.
Происшествия
В Подмосковье умер мужчина, получивший огнестрельное ранение
Мужчина, получивший огнестрельное ранение от неизвестных в подмосковной Кубинке, скончался в больнице.
Армия и оружие
Военный эксперт Леонков рассказал, как США сбили украинский «Боинг»
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, украинский «Боинг» не мог быть сбит в небе над Тегераном двумя ракетами комплекса ПВО «Тор-М1», как утверждает американский телеканал CNN, ссылаясь на неназванный, но «информированный источник».
Шоу-бизнес
Шоумен Александр Ревва женился в четвертый раз
Шоумен женился в четвертый раз. Торжество состоялось на Мальдивах.
Происшествия
В Мексике ребенок открыл стрельбу в колледже, есть жертвы
Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
Баскетбол
ЦСКА в гостях обыграл «Баварию» в Евролиге
Культура
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет.
Происшествия
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере Шкурина
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Политика
Оппозиция потребовала передать власть в Абхазии парламенту
Парламент Абхазии должен взять всю полноту власти до избрания нового президента страны, заявил руководитель оппозиционного общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба.
Шоу-бизнес
Сыгравший в «Терминаторе» Джона Коннора актер шокировал внешним видом
Общество
Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению
Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
Политика
Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета
В момент последнего сеанса связи с диспетчерами пилоты разбившегося в Иране лайнера Boeing 737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», сообщили, что полет проходит в штатном режиме.
Политика
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Политика
Трамп сожалеет о выходе принца Гарри из королевской семьи
Ранее принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от некоторых своих полномочий и стать финансово независимыми от королевской семьи, чтобы жить на две страны, о чём сообщили в Instagram.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против ещё одного иранского военного
Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что военные США провели в Йемене операцию против одного из командиров подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Абдоля Резы Шахлая, которая закончилась неудачей.
Политика
Разведка США расследует «российское влияние» на выборы 2020 года
Высокопоставленные лица США полагают, что «российское вмешательство» в выборы 2020 года может оказаться сильнее, чем в 2016 году.
Космос
Учёные нашли ещё один намёк на существование «новой физики»
Учёные из команды нейтринной обсерватории IceCube рассказали о наличии ещё одного намёка на существование «новой физики».
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Спорт
МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
Авто
Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN
Производство новой чешской модели SUV-сегмента компания планирует запустить уже в 2020 году.
Кино
В сети появился второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
В YouTube разместили второй трейлер «Хищных птиц» с киноактрисой Марго Робби в главной роли.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Здоровье
Холмский врач-травматолог, которого хотели уволить после скандала, останется работать
Принято окончательное решение в нашумевшей истории с холмским врачом-травматологом.