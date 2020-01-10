Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансМинэкономразвития ожидает замедления инфляции в I квартале до 2,2-2,3%

С учетом эффекта базы, по оценкам Минэкономразвития, темпы инфляции в январе 2020 г. прогнозируются на уровне 2,5-2,6%, по итогам I квартала 2020 г. рост потребительских цен может замедлиться до 2,2-2,3% в годовом исчислении.
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