Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинэкономразвития пересмотрит прогноз на фоне коронавируса

Минэкономразвития пересмотрит сценарные условия прогноза социально-экономического развития с учетом развития ситуации с коронавирусом и до 9 апреля подготовит обновленный прогноз, заявил на заседании комитета по бюджету и налогам министр экономического развития Максим Решетников.
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Максим Решетников
Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.
— Максим Решетников, российский политикREGNUM 05:38

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