Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Минэкономразвития по итогам года ожидает падения доходов россиян

Собеседник агентства отметил, что реальные зарплаты в России, по прогнозу ведомства, в 2020 году увеличатся на 1,5%, в 2021-2022 годах - на 2,2% и на 2,5% в 2023 году. Реальные доходы граждан в 2021 году, как ожидается, вырастут на 3%, а в два последующих года на 2,4% и 2,5% соответственно.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минэкономразвития спрогнозировали падение доходов россиян

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
РИА Новости02:36
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

У россиян снизятся реальные доходы, но вырастут официальные зарплаты

Московский Комсомолец04:46
Телеканал 360°

СМИ узнали о падении реальных доходов россиян за полгода

Телеканал 360°03:27
News.ru

В Минэкономразвития ждут снижения доходов россиян по итогам 2020 года

News.ru03:02
Lenta.ru

Оценены масштабы падения доходов россиян

Lenta.ru02:55
Газета.Ru

Минэкономразвития: реальные доходы россиян сократятся в 2020 году на 3%

Газета.Ru02:18
URA.Ru

В правительстве предсказали падение доходов россиян

URA.Ru03:11
REGNUM

Экономика РФ вернется к уровню 2019 года в середине 2022 года – прогноз

REGNUM02:56

Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД

Минтранс разработал масштабный проект поправок к правилам дорожного движения, согласно которому изменяются правила парковки и стоянки, соблюдения скоростного режима, эксплуатации автобусов, а для электросамокатов и моноколес вводится новый термин, пишет в понедельник "Коммерсантъ", который ознакомился с этим документом.
Интерфакс03:17
417

В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
РИА Новости04:44
830

Сын Пиотровского стал замруководителя комитета по культуре Петербурга

Борис Пиотровский, сын гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского назначен первым заместителем главы комитета по культуре Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Интерфакс03:21
49

Переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик

Придётся отменять закон о деоккупации Донбасса (более того, без отмены этого закона выполнить Минские соглашения и невозможно – он прямо это исключает), придётся принимать специальный закон о выборах в Донбассе, придётся отменять цензуру.
Взгляд.ру05:00