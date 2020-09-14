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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Минэкономразвития по итогам года ожидает падения доходов россиян

Собеседник агентства отметил, что реальные зарплаты в России, по прогнозу ведомства, в 2020 году увеличатся на 1,5%, в 2021-2022 годах - на 2,2% и на 2,5% в 2023 году. Реальные доходы граждан в 2021 году, как ожидается, вырастут на 3%, а в два последующих года на 2,4% и 2,5% соответственно.В источнике
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РИА Новости

В Минэкономразвития спрогнозировали падение доходов россиян

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
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