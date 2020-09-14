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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Минэкономразвития по итогам года ожидает падения доходов россиян

Собеседник агентства отметил, что реальные зарплаты в России, по прогнозу ведомства, в 2020 году увеличатся на 1,5%, в 2021-2022 годах - на 2,2% и на 2,5% в 2023 году. Реальные доходы граждан в 2021 году, как ожидается, вырастут на 3%, а в два последующих года на 2,4% и 2,5% соответственно.В источнике
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РИА Новости

В Минэкономразвития спрогнозировали падение доходов россиян

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
РИА Новостивчера в 02:36
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Московский Комсомолец

Минэкономразвития дало фантастический прогноз по поводу доходов россиян

Московский Комсомолецвчера в 10:41
Телеканал 360°

СМИ узнали о падении реальных доходов россиян за полгода

Телеканал 360°вчера в 03:27
REGNUM

Минэкономразвития предрекло падение доходов жителей РФ

REGNUMвчера в 02:54
News.ru

В Минэкономразвития ждут снижения доходов россиян по итогам 2020 года

News.ruвчера в 03:02
Lenta.ru

Оценены масштабы падения доходов россиян

Lenta.ruвчера в 02:55
URA.Ru

В правительстве предсказали падение доходов россиян

URA.Ruвчера в 03:11
Газета.Ru

Минэкономразвития: реальные доходы россиян сократятся в 2020 году на 3%

Газета.Ruвчера в 02:18

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.
ИА Красная Веснавчера в 09:46
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Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженного природного газа из США.
Газета.Ruвчера в 21:10
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В России предложили ввести почасовой МРОТ

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
РИА Новости23:23
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Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьервчера в 08:10
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