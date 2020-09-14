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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Минэкономразвития по итогам года ожидает падения доходов россиян

Собеседник агентства отметил, что реальные зарплаты в России, по прогнозу ведомства, в 2020 году увеличатся на 1,5%, в 2021-2022 годах - на 2,2% и на 2,5% в 2023 году. Реальные доходы граждан в 2021 году, как ожидается, вырастут на 3%, а в два последующих года на 2,4% и 2,5% соответственно.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минэкономразвития спрогнозировали падение доходов россиян

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
РИА Новости02:36
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Московский Комсомолец

Минэкономразвития дало фантастический прогноз по поводу доходов россиян

Московский Комсомолец10:41
News.ru

В Минэкономразвития ждут снижения доходов россиян по итогам 2020 года

News.ru03:02
URA.Ru

В правительстве предсказали падение доходов россиян

URA.Ru03:11
Телеканал 360°

СМИ узнали о падении реальных доходов россиян за полгода

Телеканал 360°03:27
Lenta.ru

Оценены масштабы падения доходов россиян

Lenta.ru02:55
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Минэкономразвития предрекло падение доходов жителей РФ

REGNUM02:54
Газета.Ru

Минэкономразвития: реальные доходы россиян сократятся в 2020 году на 3%

Газета.Ru02:18

Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъ12:19
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новости08:24
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Познер констатировал безразличие Запада к Навальному

Телеведущий Владимир Познер заявил, что западные страны испытывают безразличие к Алексею Навальному в связи с его госпитализацией в немецкую клинику и заявлением об обнаружении в его организме следов «Новичка».
Lenta.ru12:12
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МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБК12:17
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В Швейцарии задумали создать банк-монстр

Источник издания в компании Mckinsey называет будущий проект монстром, который «перекроет все существующее в европейском финансовом центре» и будет в состоянии конкурировать с американскими банками и англо-азиатским HSBC.
Lenta.ru13:49
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Экономист Юрий Пронько: пенсионная реформа в России провалилась

Как пишет сайт телеканала «Царьград», Пронько отметил, что в ходе реформы не была претворена в жизнь ни одна из ее заявленных целей, за исключением повышения возраста выхода россиян на пенсию.
Аргументы недели09:16
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Дзюба сравнялся с Лоськовым по голам в чемпионате России

Чаще Дзюбы в высшем российском дивизионе отличались только три футболиста — Дмитрий Кириченко (127), Александр Кержаков (139) и Олег Веретенников (143). (Кирилл Бурдаков) Лучшие бомбардиры чемпионатов России Игрок Годы Матчи Голы Олег Веретенников 1992-1999, 2001-2002 274143 Александр Кержаков 2001-2006, 2008-2015, 2016/17 340139 Дмитрий Кириченко 1998-2013 377127 Артем Дзюба 2006-н.в.
Спорт-Экспресс12:23

Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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Reuters сообщил о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске

«Четыре из пяти источников сообщили, что сотрудники скорой помощи, которые видели Навального, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ», ‒ пишет издание.
Ведомости12:10
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