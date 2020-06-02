Общество
ForbesМинэкономразвития подготовило новые критерии для выдачи «золотых виз»
В минувшую пятницу ведомство разместило уведомление об утверждении критериев для выдачи «золотых виз» на портале правовых актов. В мае Минэкономразвития еще не определилось, какую недвижимость нужно приобрести для получения вида на жительство — коммерческую или частную, писали «Известия».
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с чего всё началось
Иностранные граждане в России смогут получить «золотые визы» — вид на жительство в обмен на инвестиции, причем не только за покупку недвижимости, но и за вложения в государственные ценные бумаги, инвестиции в российские компании или открытие собственного дела на территории страны.РБК04:33
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Общество
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Евразия Daily 03:19
Политика
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Экономика
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Известия вчера в 03:18
Политика
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Новостной фронт 06:46
Общество
СМИ выяснили, почему статистика по экономике РФ стала появляться позже
Как утверждают источники агентства Reuters, сделано это было потому, что российское правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, сообщает газета «Ведомости».
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РБК 08:50
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Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
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Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах
Моя Москва.онлайн 09:25
Происшествия
На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания
Акция связана с убийством жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии.
Эхо Москвы 12:31
Политика
В Польше усомнились в надежности партнерства с США
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Взгляд.ру 11:36
Общество
Венедиктов и Муратов написали министру про одинаковые жетоны полицейских
В своем Telegram-канале Венедиктов отметил, что он сам и Муратов, входящий также в состав Общественного совета при МВД, обратили внимание Колокольцева на то, что полицейские носят идентификационные жетоны с одинаковыми номерами, нарушая тем самым приказ самого министра.
РБК 10:19
Политика
МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате»
Работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Общество
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ТИА вчера в 05:15
Футбол
Интервью-огонь Семина, новый контракт Семака, Малафеев ответил Дзюбе
«Зенит» продлил контракт Семака: схема — «два плюс один», задача — вторая звезда Главное о подписании нового соглашения чемпиона с тренером.
Спорт-Экспресс вчера в 15:00
Гаджеты
В Microsoft подтвердили проблемы с обновлениями Windows 10
Корпорация Microsoft признала, что с обновлением актуальной версии Windows 10 есть проблемы.
Pravda.Ru вчера в 09:53
Общество
Объявлен шорт-лист премии «Большая книга»
Национальная литературная премия «Большая книга» объявила «короткий список» номинантов 15 сезона.
Коммерсантъ 08:58
Космос
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Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
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РБК 11:23
Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
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REGNUM 10:30
Армия и оружие
Голодный бунт в ВСУ назвали трагедией Украины
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Курс доллара упал ниже 70 рублей
На закрытии торгов американская валюта расчетами "завтра" на 10:02 снизилась на 41 копейку. Курс доллара упал ниже 70 рублей.
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Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
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Технологии
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы
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Политика
США расширили санкционные списки по Венесуэле
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ИА Красная Весна 12:08