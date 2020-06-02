Иностранные граждане в России смогут получить «золотые визы» — вид на жительство в обмен на инвестиции, причем не только за покупку недвижимости, но и за вложения в государственные ценные бумаги, инвестиции в российские компании или открытие собственного дела на территории страны.

с чего всё началось

В минувшую пятницу ведомство разместило уведомление об утверждении критериев для выдачи «золотых виз» на портале правовых актов. В мае Минэкономразвития еще не определилось, какую недвижимость нужно приобрести для получения вида на жительство — коммерческую или частную, писали «Известия».

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