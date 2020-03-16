Экономика
ВедомостиМинэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства
Банкротство компаний может стать проще и быстрее. Минэкономразвития хочет сократить сроки и издержки процедуры и значительно увеличить размер погашения требований кредиторов, оно направило на согласование в министерства и ведомства такой законопроект.
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Общество
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Политика
Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации
Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.
Общество
В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы
Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
Общество
Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
Спорт
РПЛ, КХЛ и Единую лигу ВТБ остановят до 10 апреля
Из-за эпидемии коронавируса Российская Премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ приостановятся до 10 апреля.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Здоровье
Перечислены главные отличия коронавируса от гриппа
Специалисты перечислили основные отличия коронавируса COVID-19 от гриппа.
Политика
Байден победил на праймериз в штате Вашингтон
По оценкам экспертов, ожидалось, что победу в Вашингтоне одержит главный оппонент Байдена - сенатор Берни Сандерс, который в 2016 году на праймериз в штате набрал две трети голосов.
Экономика
Evraz вложит ₽16 млрд в новое производство в «Титановой долине»
Именно отсутствие гарантии строительства подъездных железнодорожных путей привело к тому, что регион потерял другого крупного инвестора — "СТОД-Урал", компанию, которая готова была вложить в производство в Свердловской области 15 млрд руб. Сейчас "Титановая долина" прорабатывает условия сделки с РЖД по концессии.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Здоровье
В Кировской области поручено отменить все массовые мероприятия
Глава региона подчеркнул, что с 17 марта 2020 года в Кировской области органам государственной власти и органам местного самоуправления поручено рекомендовать всем территориальным органам и юридическим лицам ограничить проведение массовых мероприятий.
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов закрутил роман с девушкой чем-то похожую на Заворотнюк
Женатый Сергей Жигунов закрутил роман с точной копией Анастасии Заворотнюк.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева впервые за 12 лет расплакалась в Первом канале
Происшествия
Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции
Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Общество
Премьер Италии: пик эпидемии ещё не наступил
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что, по мнению учёных, пик эпидемии коронавируса COVID-19 в его стране ещё впереди.
Авто
В России начались продажи «заряженого» седана Audi S8
Немецкая компания Audi начала принимать заказы в России на новый «заряженный» седан S8.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Политика
Тимошенко пришла в Раду в черной маске
Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла 17 марта на внеочередное заседание Верховной Рады Украины в черной маске.
Происшествия
Под Смоленском при взрыве пострадали четыре рыбака
Смоленск, 17 марта 2020, 09:09 — REGNUM Четыре рыбака пострадали в результате срабатывания самодельного взрывпакета в Смоленской области.
Общество
Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты
Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.
Финансы
Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей
Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
Общество
Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Здоровье
В Башкирии шесть детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Общество
Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Общество
AliExpress возвращается к нормальной работе
В течение февраля и марта из-за введенного в Китае карантина большинство китайских производителей не могли отправлять заказы в нормальном режиме.
Армия и оружие
На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами
На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами высокой точности "Краснополь-М1" с увеличенной дальностью стрельбы.
Экономика
Россия отреагировала на многомиллиардный штраф по делу ЮКОСа
Ранее в феврале стало известно, что Апелляционный суд Гааги принял решение обязать Россию выплатить около 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, оставив в силе решение арбитража от 18 июня 2014 года.
Политика
Арбитраж в Гааге не вынес решения по Крыму в споре между РФ и Украиной
Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между Россией и Украиной.