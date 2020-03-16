Экономика

ВедомостиВедомостиМинэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства

Банкротство компаний может стать проще и быстрее. Минэкономразвития хочет сократить сроки и издержки процедуры и значительно увеличить размер погашения требований кредиторов, оно направило на согласование в министерства и ведомства такой законопроект.
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Минэкономразвития предложило реформу системы банкротства в России

РБКвчера в 09:15

Минэкономразвития подготовило реформу института банкротства

ТАССвчера в 10:27

Минэкономразвития представило комплексную реформу банкротства юрлиц

Российская газетавчера в 11:50

Минэкономразвития надеется нарастить с 2% до 10% долю реабилитационных процедур в банкротстве в результате намечающейся реформы

Финмаркетвчера в 10:47

Минэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства

Ведомостивчера в 16:57

В чем заключаются новые процедуры

Коммерсантъвчера в 18:45

Минэкономразвития предложило реформировать процедуру банкротства

Forbes03:42
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Общество

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

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Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
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По оценкам экспертов, ожидалось, что победу в Вашингтоне одержит главный оппонент Байдена - сенатор Берни Сандерс, который в 2016 году на праймериз в штате набрал две трети голосов.
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Именно отсутствие гарантии строительства подъездных железнодорожных путей привело к тому, что регион потерял другого крупного инвестора — "СТОД-Урал", компанию, которая готова была вложить в производство в Свердловской области 15 млрд руб. Сейчас "Титановая долина" прорабатывает условия сделки с РЖД по концессии.
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Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
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Глава региона подчеркнул, что с 17 марта 2020 года в Кировской области органам государственной власти и органам местного самоуправления поручено рекомендовать всем территориальным органам и юридическим лицам ограничить проведение массовых мероприятий.
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Премьер Италии: пик эпидемии ещё не наступил

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Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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Газета.Ru 05:59
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Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.
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Финансы

Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей

Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
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В Башкирии шесть детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
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Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
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В течение февраля и марта из-за введенного в Китае карантина большинство китайских производителей не могли отправлять заказы в нормальном режиме.
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Россия отреагировала на многомиллиардный штраф по делу ЮКОСа

Ранее в феврале стало известно, что Апелляционный суд Гааги принял решение обязать Россию выплатить около 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, оставив в силе решение арбитража от 18 июня 2014 года.
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Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между Россией и Украиной.
Газета.Ru 06:51
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