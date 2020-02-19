Экономика

RT на русскомRT на русскомМинэкономразвития понизило прогноз по численности населения России

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России на 2020 год с 147 млн человек до 146,8 млн. Как сообщает ТАСС, обновлённый прогноз ведомство внесло в Госдуму вместе с проектом поправок в бюджет России на 2020—2022 годы.
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с чего всё началось

Минэкономразвития ухудшило прогноз по численности населения России

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения РФ на 2020 год до 146,8 млн со 147 млн человек, на 2021 год - до 147 млн со 147,3 млн человек, на 2022 год - до 147,2 млн со 147,7 млн человек.
ТАСС08:31

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Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту населения России

РБК10:25

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России

Газета.Ru09:53

Минэкономразвития ухудшило прогноз по численности населения России

ТАСС08:31

В России ухудшился прогноз по численности населения на ближайшие пять лет

Известия09:03

Минэкономразвития снизило пятилетний прогноз численности населения России

REGNUM08:58

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России

RT на русском08:48

В Минэкономразвития понизили прогнозируемые показатели по численности населения

Комсомольская правда09:15
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Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РБК 07:47
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Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

РБК 12:50
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Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
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Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Lenta.ru 03:28
Политика

Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

РБК 13:34
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Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына

18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Газета Metro 02:02
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

РИА Новости 07:10
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Российская газета 10:12
Общество

В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы

17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую из больницы Ильину под медицинское наблюдение.
ТАСС 06:24
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Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Происшествия

Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Известия 10:59
Общество

В Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович, который пожаловался на пенсию в 23 тысячи рублей, неправильно все рассчитал.
Lenta.ru 10:38
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
РИА Новости 11:01
Общество

Китай включил «Арбидол» в список препаратов против коронавируса

Министерство здравоохранения Китая включило «Арбидол» в план предварительной версии национальной программы диагностики и лечения коронавируса COVID-2019.
Rambler News Service 12:46
Музыка

Игорь Крутой рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в Роттердам.
РИА Новости 11:14
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
BFM.ru вчера в 04:40
Культура

Умер актер из «Гладиатора» и «Трои» Джон Шрэпнел

РИА Новости 13:37
Автоспорт

Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в первый день предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Барселоне.
РИА Новости 12:41
Здоровье

В Иране сообщили о смерти двух заразившихся коронавирусом

В Иране умерли два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает Irna со ссылкой на советника министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Резу Вахабзаде.
РБК 11:36
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»

Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Российская газета 07:47
Политика

Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой

Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
РИА Новости 09:57
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
ТАСС вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Политика

Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Народные новости 11:26
Общество

Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД

Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
РИА Новости 11:55
Общество

Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
Газета.Ru 10:31
Происшествия

На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Известия вчера в 21:19
Происшествия

Суд объявил экс-директора «Адамаса» в международный розыск

Представитель суда уточнила, что в связи с объявлением Вайнберга в международный розыск вышеуказанная мера пресечения избрана заочно, поскольку он будет заключен под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции в страну.
РБК 11:14
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