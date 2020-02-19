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с чего всё началось

Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в РФ

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