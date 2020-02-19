Экономика
Газета.RuМинэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России
Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.
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Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения РФ на 2020 год до 146,8 млн со 147 млн человек, на 2021 год - до 147 млн со 147,3 млн человек, на 2022 год - до 147,2 млн со 147,7 млн человек.ТАСС08:31
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В Минэкономразвития понизили прогнозируемые показатели по численности населения
Комсомольская правда09:15
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