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с чего всё началось

Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России

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