Экономика

Газета.RuГазета.RuМинэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России

Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.
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с чего всё началось

Минэкономразвития ухудшило прогноз по численности населения России

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения РФ на 2020 год до 146,8 млн со 147 млн человек, на 2021 год - до 147 млн со 147,3 млн человек, на 2022 год - до 147,2 млн со 147,7 млн человек.
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Минэкономразвития ухудшило прогноз по численности населения России

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
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