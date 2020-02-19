Экономика

RT на русскомRT на русскомМинэкономразвития понизило прогноз по численности населения России

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России на 2020 год с 147 млн человек до 146,8 млн. Как сообщает ТАСС, обновлённый прогноз ведомство внесло в Госдуму вместе с проектом поправок в бюджет России на 2020—2022 годы.
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с чего всё началось

Минэкономразвития ухудшило прогноз по численности населения России

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения РФ на 2020 год до 146,8 млн со 147 млн человек, на 2021 год - до 147 млн со 147,3 млн человек, на 2022 год - до 147,2 млн со 147,7 млн человек.
ТАСС08:31

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Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту населения России

РБК10:25

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России

Газета.Ru09:53

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России

RT на русском08:48

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Известия09:03

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REGNUM08:58

В Минэкономразвития понизили прогнозируемые показатели по численности населения

Комсомольская правда09:15

Минэкономразвития ухудшило прогноз по численности населения России

ТАСС08:31
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Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
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Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
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Логинов получил травму в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов травмировался во время индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает "МАТЧ ТВ".
Газета.Ru 11:37
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Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
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Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием

Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
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