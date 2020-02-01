Финансы
ФинмаркетМинэкономразвития повысило оценку цены экспорта газа из РФ в дальнее зарубежье до $206,6/тыс. кубометров
В новой версии макропрогноза, которую министерство в пятницу разослало на межведомственное согласование, оценка цен на газ (экспорт в дальнее зарубежье) повышена до $206,6 за тысячу кубометров по сравнению с $199 в сентябрьской редакции, сообщил "Интерфаксу" знакомый с документом источник.
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Экономика
Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
Политика
Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
Политика
Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
Хоккей
Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ
Политика
Косачев оценил принятую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT заявил, что принятая ПАСЕ резолюция в полном объеме содержит "инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблеей в последние пять лет".
Армия и оружие
США научили искусственный интеллект противостоять России в бою
Искусственный интеллект сможет противостоять армии России, если Москва вдруг решит напасть на какую-нибудь страну НАТО.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Теннис
Софья Кенин стала победительницей Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Палестина заявила о прекращении любых отношений с США и Израилем
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в субботу, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века".
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево детей передали бабушке
Двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Происшествия
Мужчина напал на беременную женщину-врача в больнице Башкирии
Мужчина — родственник другого пациента — избил беременную женщину-врача при посетителях.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Политика
Посол Германии назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.
Здоровье
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Общество
В российской школе учительскую перенесли в туалет
В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в бывший туалет. Видео опубликовал пользователь Twitter Vitalon.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Политика
Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза
Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC
Напомним, в ноябре прошлого года в UFC дебютировал еще один двоюродный брат Хабиба - Абубакар Нурмагомедов.
Кино
Считавшийся погибшим персонаж появился в трейлере нового «Форсажа»
Официальный трейлер девятого «Форсажа» режиссера Джастина Лина вышел в свет.
Шоу-бизнес
Яна Кошкина испугала подписчиков своим фото без макияжа
Последнее и произошло с актрисой Яной Кошкиной. Как правило, фолловеры привыкли видеть Яну Кошкину при полном параде.
Футбол
«Зенит» огласил состав на матч с «Дюделанжем»
«Зенит» огласил стартовый состав на товарищеский матч с люксембургской командой «Дюделанж», который состоится сегодня, 1 февраля, на стадионе «Гильермо Амор» в испанском городе Бенидорме.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Баскетбол
Леброн Джеймс показал татуировку, сделанную в честь Кобе Брайанта
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс показал татуировку, сделанную в честь легендарного игрока НБА Кобе Брайанта.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Общество
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале
Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве
В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Общество
Apple временно закрывает магазины в Китае из-за коронавируса
Компания Apple приняла решение о временном закрытии розничных магазинов в Китае на фоне вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.