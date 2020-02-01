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В новой версии макропрогноза, которую министерство в пятницу разослало на межведомственное согласование, оценка цен на газ (экспорт в дальнее зарубежье) повышена до $206,6 за тысячу кубометров по сравнению с $199 в сентябрьской редакции, сообщил "Интерфаксу" знакомый с документом источник.
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Минэкономразвития повысило оценку цены экспорта газа из РФ в дальнее зарубежье до $206,6/тыс. кубометров

Финмаркет06:31

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