Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%, основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
"В сентябре цены на плодоовощи выросли на 1,8% сентябрь к августу, среднее снижение в 2017-2020 годах - 6,5%. С 1998 года в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды - в 2010 году", - заметил министр.
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 190 случаев, обновлен антирекорд по числу летальных исходов - умерли 973 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.