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Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2021 году до 7,4% с 5,8%

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%, основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
Finam.Ru
"События, происходящие на внешних и внутренних рынках продовольствия и товаров повседневного спроса, привели к необходимости скорректировать оценку инфляции на конец года", - сказал министр.
Финмаркет
"В сентябре цены на плодоовощи выросли на 1,8% сентябрь к августу, среднее снижение в 2017-2020 годах - 6,5%. С 1998 года в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды - в 2010 году", - заметил министр.
Интерфакс
На повышение инфляции повлиял рост цен на мясо, фрукты и овощи.
ИА Клерк.Ру

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