"В сентябре цены на плодоовощи выросли на 1,8% сентябрь к августу, среднее снижение в 2017-2020 годах - 6,5%. С 1998 года в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды - в 2010 году", - заметил министр.