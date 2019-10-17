Экономика

BFM.ruBFM.ruМинэкономразвития предлагает передать часть функций МФЦ банкам

Минэкономразвития предлагает со следующего года передать часть функций МФЦ банкам: например, выдачу пенсий и материнского капитала, оформление ИП. Как сообщает газета «Известия», пока это будет эксперимент, который пройдет в Петербурге, Подмосковье, Астраханской и Кировской областях и в Башкирии.
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с чего всё началось

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут «Известия»

РИА Новости00:03

Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги

Известиявчера в 17:59

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

RT на русскомвчера в 22:34

«Известия»: банки могут начать оказывать госуслуги населению с 2020 года

ТАССвчера в 20:52

«Известия» узнали о намерении передать часть услуг из МФЦ в крупные банки

РБКвчера в 20:45

Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке

Телеканал 360°вчера в 17:49

Крупные банки могут начать оказывать госуслуги

Коммерсантъвчера в 22:42
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Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»

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