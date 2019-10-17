Экономика
BFM.ruМинэкономразвития предлагает передать часть функций МФЦ банкам
Минэкономразвития предлагает со следующего года передать часть функций МФЦ банкам: например, выдачу пенсий и материнского капитала, оформление ИП. Как сообщает газета «Известия», пока это будет эксперимент, который пройдет в Петербурге, Подмосковье, Астраханской и Кировской областях и в Башкирии.
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с чего всё началось
Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.Известиявчера в 17:01
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Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке
Телеканал 360°вчера в 17:49
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Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
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РЕН ТВ вчера в 14:57
Общество
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Финансы
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Биржа для листинга санкционных компаний может заработать уже в декабре, сообщил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в кулуарах форума биржи, отвечая на вопрос ТАСС.
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Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
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Культура
Кирилл Серебренников везет в Екатеринбург спектакль про Аллу Пугачеву
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Артист, задолжавшийся банку «круглую» сумму, лишился квартиры.
Bimru.ru 04:16
Экономика
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Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2 до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.
RT на русском 15 октября в 13:47
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Священный Синод Русской православной церкви в четверг опроверг информацию ряда СМИ о состоявшемся признании Элладской церковью "новой церкви" Украины.
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Пластический хирург Джулиан Де Сильва рассчитал по формуле "золотого сечения" пропорции лиц нескольких знаменитостей.
Вести.Ru 15 октября в 09:39
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Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
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Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
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Другие замедляются: Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Украины
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Украины в 2020 г. до 3,7%, при том что ранее прогнозировался рост на уровне около 3%.
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Перед Минтрансом, по словам замминистра, поставлена задача «хотя бы стабилизировать» рост стоимости билетов на уровне инфляции.
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Происшествия
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Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
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Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
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Политика
Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
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Газета.Ru вчера в 19:39