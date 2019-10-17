Экономика
BFM.ruМинэкономразвития предлагает передать часть функций МФЦ банкам
Минэкономразвития предлагает со следующего года передать часть функций МФЦ банкам: например, выдачу пенсий и материнского капитала, оформление ИП. Как сообщает газета «Известия», пока это будет эксперимент, который пройдет в Петербурге, Подмосковье, Астраханской и Кировской областях и в Башкирии.
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке
Телеканал 360°вчера в 17:49
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 07:56, Вашингтон
Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли рассекретили пол третьего ребенка
Общество
В Гидрометцентре рассказали, что ноябрь будет теплым
Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается на территории страны в ноябре.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк прервали молчание и впервые рассказали о болезни артистки.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности
По данным синоптиков, к 14:00 температура воздуха на базовой станции на ВДНХ вплотную приблизилась к + 18 ° С. "Таким образом, превзойдён максимум за всю историю метеонаблюдений в Москве, который был установлен 17 октября 1989 года — + 17, 4 ° С", — сказали агентству.
Происшествия
Обвиняемые в убийстве екатеринбурженки заявили о своем раскаянии
Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из Екатеринбурга заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения.
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
Политика
МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.
Общество
S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина
Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Происшествия
Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине
На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Происшествия
Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки
Щеглова обвиняла главреда в том, что в ночь на 27 сентября он изнасиловал ее в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».
Общество
Финляндия начнёт выдавать петербуржцам визы на 5 лет
В четверг, 17 октября, стало известно о том, что в Петербурге с февраля можно будет оформить финскую визу на 5 лет.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
Политика
Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит ситуацию в Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира».
Авто
Россиянам рассказали об изменении транспортного налога
Изменения в правилах начисления транспортного налога коснулись порядка расчета сборов для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина
Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.
Происшествия
В Перми стая собак растерзала на куски пенсионерку
В Перми собаки напали на 80-летнюю женщину и растерзали ее на куски.
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Здоровье
Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева
Многие женские консультации находятся в приспособленных зданиях. Теперь мы хотим заняться этим звеном, - сказал Сергей Собянин.
Транспорт
Минтранс предлагает обсудить введение платной регистрации в аэропортах
Минтранс предлагает обсудить введение платной регистрации в аэропортах с участием Госдумы, Совета Федерации и представителей рынка, сообщили в ведомстве.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила фанатов новым имиджем
Ксения Бородина опубликовала на своей странице в Instagram свежую фотографию, порадовав фанатов новым имиджем.
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
Авто
Компания Skoda показала новую Skoda Octavia
Skoda Octavia нового поколения, дебют которой намечен на 11 ноября, до сих пор была раскрыта только на шпионских снимках, да и то – только в камуфляже.
Культура
Сериал «Сваты» переименуют из-за скандала с массовым уходом актеров
Продолжение сериала «Сваты» выйдет под другим названием после скандала с массовым уходом актеров.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах увеличилось до 31
Количество пострадавших от ДТП с участием троллейбуса в Чебоксарах увеличилось до 31 человек, 10 из которых — дети.
Происшествия
В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Первая экспертиза обнаружила в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя.