Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.

с чего всё началось

Минэкономразвития предлагает со следующего года передать часть функций МФЦ банкам: например, выдачу пенсий и материнского капитала, оформление ИП. Как сообщает газета «Известия», пока это будет эксперимент, который пройдет в Петербурге, Подмосковье, Астраханской и Кировской областях и в Башкирии.

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