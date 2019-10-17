Экономика
Lenta.ruКрупные российские банки начнут оказывать госуслуги
Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну. В ведомстве уточнили, что услуги будут оказываться бесплатно, большое внимание будет уделено защите персональных данных.
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с чего всё началось
Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.Известиявчера в 17:01
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Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке
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