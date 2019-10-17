Экономика

Lenta.ruLenta.ruКрупные российские банки начнут оказывать госуслуги

Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну. В ведомстве уточнили, что услуги будут оказываться бесплатно, большое внимание будет уделено защите персональных данных.
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с чего всё началось

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.
Известиявчера в 17:01

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Шесть крупных банков начнут эксперимент по предоставлению госуслуг

Интерфакс10:56

Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут «Известия»

РИА Новости00:03

Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке

Телеканал 360°вчера в 17:49

«Известия»: банки могут начать оказывать госуслуги населению с 2020 года

ТАССвчера в 20:52

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РБКвчера в 20:45

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

RT на русскомвчера в 22:34

Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги

Известиявчера в 17:59
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Lenta.ru 05:20
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Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной в сотрудника Росгвардии урне на акции протеста 27 июля.
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МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске

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RT на русском 03:53
Общество

У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру

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В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
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Армия и оружие

Видео: курдские боевики уничтожили турецкую бронетехнику в Сирии

Известно, что курдские боевики атаковали подразделения, которое имеет на вооружении основные боевые танки Leopard-2A4 и боевые машины пехоты ACV-15.
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Фигурант дела «Нового величия» вскрыл вены в зале суда

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Политика

Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России

США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
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Lenta.ru 09:11
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Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

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Кинолента ленинградского режиссера Георгия Кропачева "Вий", снятая в 1967 году по мотивам одноименной повести Николая Гоголя, оказалась в списке 100 лучших фильмов ужасов за всю историю кинематографии.
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Убийцы россиянки с Audi находились в федеральном розыске

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Шоу-бизнес

Мария Кожевникова опять собралась замуж

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News.ru вчера в 03:50
Происшествия

СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова

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Студенты ВГИК спели Путину песню о раненом казаке

Президент России Владимир Путин посетил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), студенты которого встретили его песней о раненом казаке.
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В октябре комиссия по противодействию фальсификации научных исследований РАН завершает проверку 2500 статей, которые предлагалось отозвать из российских журналов.
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Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии

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Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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Тиль остался недоволен московским пробками

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль остался недоволен загруженностью автодорог столицы.
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Зрители раскритиковали «Малефисенту» за слабый сюжет

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