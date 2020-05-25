Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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с чего всё началось

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

Минэкономразвития предлагает «предусмотреть возможность определения основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей».
РБКвчера в 09:41

Подробнее о событии

СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки

Газета.Ruвчера в 16:09

Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

Российская газетавчера в 14:34

Власти придумали способ помочь российской экономике

Lenta.ruвчера в 13:35

В России нашли способ расширить господдержку пострадавшим компаниям

Росбалтвчера в 12:05

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития Россиивчера в 12:01

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Коммерсантъвчера в 11:25

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

РБКвчера в 09:41
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Армия и оружие

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Газета.Ru вчера в 09:50
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Происшествия

В Индии родители по ошибке заживо похоронили младенца

Газета.Ru 01:17
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Происшествия

В Оренбургской области нашли тело пропавшего трехлетнего ребенка

Водолазы аварийно-спасательной службы обнаружили в реке тело трехлетнего мальчика, поиски которого велись с понедельника в Пономаревском районе Оренбургской области.
ТАСС 01:43
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Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ вчера в 23:52
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Общество

Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина

Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК.
ИА Красная Весна вчера в 08:08
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Армия и оружие

Названы сроки завершения испытаний первого носителя «Посейдонов»

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК, планируется, что подлодка будет испытываться в течение полутора лет.
Российская газета 02:02
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Общество

«Рот Фронт» судится с Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на электронные материалы суда ЕС, российская компания «Рот Фронт» начала судиться с украинской Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка».
Моя Москва.онлайн 01:48
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
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Здоровье

В двух отделениях волжской больницы Фишера заболели 47 человек

В отделении гастроэнтерологии заболели 15 человек. Отделение, по предписанию Роспотребнадзора, также закрыто на карантин.
Волжский.ру вчера в 05:49
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Происшествия

На Урале тысячи людей остаются без электричества после урагана

Сила ветра достигала 28 метров в секунду. По Свердловской области без света остались более 100 тыс. человек.
REGNUM 01:37
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Общество

Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»

Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК вчера в 21:50
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Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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Киберспорт

Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей

Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru вчера в 05:45
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
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Экономика

Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России

Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК вчера в 21:13
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Экономика

Принят закон, который освобождает бизнес от налогов и взносов за второй квартал 2020 года

Для наглядности перечень видов налогов, от уплаты которых освобождены субъекты МСП, с указанием периодов уплаты мы представили в виде таблицы.
Бухонлайн 01:58
Фигурное катание

«Неловкий момент» Загитовой собрал более 22 млн просмотров в TikTok

iReactor вчера в 04:48
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Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
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Политика

Небензя назвал Украину протекторатом США

США фактически создали из Украины протекторат, заявил поспред России в ООН Василий Небензя 25 мая в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Небензя пояснил, что такой вывод следует из недавней скандальной публикации телефонных переговоров между бывшим вице-президентом Джо Байденом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
ИА Красная Весна вчера в 15:25
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
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Общество

Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла

«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32
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Политика

Китай обвинил США в подстрекании мира к новой холодной войне

Китай обвинил власти США в подстрекании мира к новой холодной войне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:28
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Экономика

Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru 24 мая в 02:19
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Общество

Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ

Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия вчера в 11:37
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Здоровье

В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом

В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 00:26
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Происшествия

В Минздраве Башкирии опровергли изоляцию медсестер в морге

Медсестер Архангельской центральной районной больницы (ЦРБ) в Башкирии поместили в изолятор для контактировавших с зараженными коронавирусом, а не в морг.
РБК 24 мая в 15:05
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Энергетика

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
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Происшествия

В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии

РИА Новости 01:15
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Космос

Мистические ретрограды. Когда планета пятится задом

Коперник все объяснил Еще в древности люди заметили, что планеты, двигаясь по небесному своду, порой ведут себя странно, петляют.
РИА Новости 01:00
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