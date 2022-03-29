По данным на 2 марта стоимость депозитарных расписок Сбербанка упала до 1 цента, расписки "Газпрома" подешевели на 89%, "ЛУКОЙЛа" - на 97,2%, "Норникеля" - на 37%, "Роснефти" - на 70,4%, "НОВАТЭКа" - на 91% и т.д.
Экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили создать в России новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами.
"Ожидаем ответа на наш последний запрос по ооновскому автомобилю с дипломатическим номером DP 210015, также в Харькове, участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов", - указал он.