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Минэкономразвития предложило делистинг бумаг компаний РФ с иностранных площадок

В ЦБ РФ на момент публикации комментарий относительно предложения Минэкономразвития не предоставили.
Интерфакс
По данным на 2 марта стоимость депозитарных расписок Сбербанка упала до 1 цента, расписки "Газпрома" подешевели на 89%, "ЛУКОЙЛа" - на 97,2%, "Норникеля" - на 37%, "Роснефти" - на 70,4%, "НОВАТЭКа" - на 91% и т.д.
Интерфакс
В Сбербанке, депозитарные расписки которого торгуются на LSE, идея закона принципиальных возражений не вызывает, говорит источник "Интерфакса", знакомый с позицией банка по законопроекту.
Интерфакс
3 марта Лондонская биржа остановила торги ценными бумагами 27 российских компаний.
Коммерсантъ

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Минэкономразвития может исключить ценные бумаги российских компаний с иностранных площадок
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