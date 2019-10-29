Экономика

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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБКвчера в 17:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:03

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.comвчера в 17:54

Правительство выяснит, сколько бедных проживает в России

URA.Ruвчера в 20:12

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъвчера в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолецвчера в 19:16

СМИ сообщили о предложении в правительстве изменить подход к учету бедности

РИА Новостивчера в 18:47

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русскомвчера в 20:18
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Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Авто

Названы рублевые цены на кроссовер Lifan X70 китайской сборки

Напомним, конце 2018 года компания Lifan завершила производство своих моделей на черкесском заводе «Дервейс», вследствие чего кроссовер X70 временно покинул российский рынок.
Автоновости дня вчера в 06:29
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение

Коммерсантъ вчера в 03:40
Кино

Друг Фредди Меркьюри выступил против съемок «Богемской рапсодии 2»

Близкий друг вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри Питер Фристоун рассказал, почему снимать вторую часть фильма о жизни музыканта не стоит.
Московский Комсомолец вчера в 22:19
Политика

В Брюсселе началась встреча по газу России, Украины и Еврокомиссии

Предыдущая трехсторонняя встреча по газовой проблематике между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоялась 19 сентября в Брюсселе.
Rambler News Service вчера в 11:19
Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС вчера в 13:18
Политика

Жириновский назвал источник угроз для всего человечества

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Общество

Мария Бутина прилетела в родной Барнаул

Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Вести.Ru вчера в 19:27
Экономика

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 13:40
Гаджеты

Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249Q обладает поддержкой FreeSync

3DNews вчера в 02:11
Происшествия

Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

BFM.ru вчера в 11:21
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову

Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru 27 октября в 09:42
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
РБК 00:13
Космос

Открытие астрофизика из Грузии взбудоражило научный мир — как распознать жизнь вне Земли?

Грузинский астрофизик предположил, при помощи каких именно сигналов человечество может уловить наличие жизни на других планетах и тем самым распознать желание иных цивилизаций связаться с землянами.
Sputnik Грузия 00:01
Политика

Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина

ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:01
Экономика

Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей

РБК вчера в 11:02
Происшествия

Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09
Армия и оружие

Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США

Российская газета вчера в 08:21
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об угрозе возвращения на Украину фашизма.
РИА Новости вчера в 15:04
Киберспорт

Blizzard готовится представить Overwatch 2

News.ru вчера в 03:12
Гаджеты

Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro

RuNews24.ru вчера в 03:35
Энергетика

Подсчитано количество мировых запасов нефти под санкциями США

США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию.
Lenta.ru вчера в 21:57
Космос

Программисты научат спутники уклоняться от космического мусора

Сотрудники Европейского космического агентства работают над автоматической системой уклонения спутников.
Экономика сегодня 27 октября в 04:34
Армия и оружие

Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве

На прошлой неделе президент Белоруссии поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение танков армии США в непосредственной близости у границы государства.
Известия вчера в 06:47
Политика

Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах

Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Политика

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
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