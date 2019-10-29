Экономика
ВедомостиМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБК17:00
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Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru 21:40
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День 12:42
Общество
В зоне паводка в Хабаровском крае остаются шесть населенных пунктов
Спад уровня воды продолжается на реках пострадавшего от паводка Хабаровского края, в зоне подтопления остаются шесть населенных пунктов, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
ТАСС вчера в 20:54
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Газета.Ru 12:15
Политика
Конгрессмены впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа
Главе палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что в связи с началом процесса импичмента в отношении президента США Дональда Трампа демократы вынесут резолюцию о расследовании.
РЕН ТВ 16:14
Происшествия
Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением
Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
Известия 21:41
Происшествия
Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать
В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
REGNUM вчера в 23:59
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК 23:16
Здоровье
Медики выявили напитки, которые запрещено пить мужчинам после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa, медики составили список напитков, которые должны быть под запретом у людей, чей возраст перешагнул 50-летний рубеж.
ToDay News Ufa вчера в 07:56
Происшествия
В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП
День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.
REGNUM 26 октября в 09:00
Футбол
Гончаренко подал в отставку
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал в отставку. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» со ссылкой на «Спoрт-экcпресс».
ProstoProSport 09:46
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Газета.Ru 04:41
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Наука
Женщинам оказалось тяжелее бросить курить, чем мужчинам
В Монреале докладчики рассказали, что женщины вдвое реже склонны прекращать курить, чем мужчины.
Naked Science 12:45
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.
ToDay News Ufa 13:27
Общество
Около 280 помещений признаны непригодными для проживания после наводнения в Приамурье
Средства планируется направить на приобретение или строительство 128 жилых помещений и проведение капитального ремонта в 474 жилых объектах.
Интерфакс - Россия 21:28
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подарила матери иномарку за два миллиона рублей
Как стало известно журналистам, незадолго до болезни Анастасия Заворотнюк подарила своей 76-летней маме иномарку Toyota C-HR.
Srnsk 15:27
Армия и оружие
Боевой ледокол «Иван Папанин» спустили на воду в Петербурге
На Адмиралтейских верфях состоялась торжественная церемония спуска на воду ледокола проекта 23550 «Иван Папанин».
Эксперт Северо-Запад 26 октября в 05:49
Шоу-бизнес
Маджид Гиагиа готовит для Евгении Феофилактовой «свадьбу века»
Недавно Евгения Феофилактова на личной странице в Instagram показала общественности своего нового возлюбленного, им оказался успешный бизнесмен, владеющий несколькими ресторанами и отелями, Маджид Гиагиа.
OAnews вчера в 04:36
Футбол
Локомотив — Спартак 0:3
РИА Новости вчера в 11:26
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 26 октября в 16:35
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Космос
Новый детектор DESI открывает свои 5000 «глаз» для наблюдений Вселенной
Новый инструмент, установленный на 4-метровом телескопе Mayall, открыл свой массив, состоящий из тысяч оптических волокон («глаз»), для света Вселенной и успешно зарегистрировал излучение, приходящее со стороны далеких галактик.
AstroNews.ru 22:11
Происшествия
В Китае восемь человек погибли в результате обрушения здания парковки
В Китае обрушилось строящееся здание парковки, восемь человек погибло, ещё двое ранены, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Life.ru 21:20
Происшествия
Землетрясение произошло под Новосибирском
Тайга.инфо 22:26
Спорт
WADA получило ответы России по данным из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило дополнительные ответы российских властей, касающиеся данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года.
Коммерсантъ 17:30
Армия и оружие
Комиссия Минобороны подняла по тревоге тысячи военнослужащих ВВО
Специальная комиссия Минобороны России проводит оценку боеготовности подразделений Восточного военного округа в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае.
REGNUM 22:59