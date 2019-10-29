Экономика
ВедомостиМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБК17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 22:25, Ашберн
Политика
Внук саудовского шейха отказался сидеть рядом с Кадыровым
Спор между Салихом ибн Базом и Шахидовым возник после того, как внук саудовского шейха отреагировал на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Мухаммеда.
Lenta.ru 10:38
Политика
В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Газета.Ru 16:53
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 02:59
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность
Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
Neva.Today 18:34
Происшествия
В центре охваченного протестами Сантьяго загорелось несколько зданий
Несколько зданий загорелись в центре столицы Чили, где с начала октября проходят массовые акции протеста, передает телеканал «24 Horas».
РБК 21:15
Кино
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Rambler News Service 02:11
Происшествия
Шесть пострадавших при прорыве дамбы остаются в больнице Красноярска
Шестеро пострадавших при разрушении каскада дамб в Курагинском районе Красноярского края остаются на лечении в краевой клинической больнице №1, сообщили РИА Новости в Минздраве края.
РИА Новости 02:54
Политика
Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс
Газета.Ru вчера в 06:58
Киберспорт
Официально: Death Stranding выйдет на ПК летом следующего года
Студия Kojima Productions объявила о том, что выпустит Death Stranding на ПК в начале лета 2020 года.
3DNews 08:55
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Известия 25 октября в 20:09
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Здоровье
Медики определили опасное для здоровья количество имбиря
Немецкие медики определили опасное для здоровья количество имбиря.
Газета Кемерова 06:30
Происшествия
В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП
День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.
REGNUM 26 октября в 09:00
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК вчера в 02:47
Гаджеты
Apple представила новые наушники AirPods Pro
Ведомости 13:34
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
BFM.ru 11:21
Наука
Ученые усомнились в связи между депрессией и воспалениями
В последнее время было проведено немало исследований, направленных как на изучение депрессии и ее влияния на здоровье всего организме, так и на изучение воспалительных процессов и причин их запуска.
Goroday.ru 18:39
Политика
Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.
РБК 05:56
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru 11:29
Здоровье
В Минздраве нашли способ продлить жизни россиян
Замминистра подчеркнул, что соответствующий законопроект поможет продлить жизнь россиян и сократить потребление алкоголя в возрастной группе от 18 до 21 года.
URA.Ru 14:54
Политика
Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии
Левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ.
Эхо Москвы вчера в 13:37
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
РИА Новости 06:54
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru 17:02
Армия и оружие
Узбекистан закупил крупную партию российских бронеавтомобилей «Тайфун»
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонной сфере, власти Узбекистана закупили крупную партию российских бронеавтомобилей "Тайфун".
Московский Комсомолец 20:16
Политика
Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
RT на русском 18:40
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37