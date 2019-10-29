Экономика
ВедомостиМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБКвчера в 17:00
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Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата
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В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу
По итогам встречи министр энергетики России Александр Новак заявил о конструктивности переговоров и о возможности обсуждения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
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Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов
В 1991 году была введена 5-процентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
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Малкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Количество моногородов в России может сократиться вдвое
Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
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«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя
Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.
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Лолита потребует признать свой брак фиктивным
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Две модели показали грудь во время бейсбольного матча
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Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
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Лаврентьев оценил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии
Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что военные США продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии.
Авто
На продажу выставили копию буксировщика из мультфильма «Тачки»
В американском Кливленде продаётся реплика персонажа Мэтр из анимационного фильма «Тачки».
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Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей
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Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двухниточного газопровода по дну Чёрного моря.
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Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча
Срок восстановления составит минимум пять месяцев. Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом».
Кино
Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы на сиквел «Сияния»
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
Общество
Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, специалисты называют заместительную гормональную терапию (ЗГТ), которую применяют женщины старше 50 лет.
Футбол
Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким
Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.
Космос
В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс
Здоровье
Медики выявили напитки, которые запрещено пить мужчинам после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa, медики составили список напитков, которые должны быть под запретом у людей, чей возраст перешагнул 50-летний рубеж.
Происшествия
Пожар на мусорном полигоне в Тулунском районе потушили спустя неделю
Культура
Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе
Премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы» отменили в Лос-Анджелесе. Причиной стали продолжающиеся пожары в Калифорнии.
Армия и оружие
Тело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
Происшествия
Суд отклонил жалобу на арест главы «Сисим» по делу о прорыве дамб
Красноярский краевой суд отклонил жалобу адвокатов на арест гендиректора золотодобывающей артели "Сисим" Максим Ковалькова.
Экономика
Минэкономразвития отказалось от предложенного Чубайсом налога
Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, предложенный главой "Роснано" Анатолием Чубайсом.
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по профилактике инсульта
Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какие ежедневные привычки нужно изменить для своевременной профилактики инсульта, соответствующие рекомендации опубликованы во вторник на сайте ведомства.