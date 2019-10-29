Экономика

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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБКвчера в 17:00

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Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Газета.Ru02:41

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:03

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русскомвчера в 20:18

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъвчера в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолецвчера в 19:16

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 18:47

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.comвчера в 17:54
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Происшествия

В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей

В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
RT на русском 02:44
Общество

Эксперты предсказали рост социальных протестов и их политизацию

Число протестных акций в России может увеличиться, а социальные протесты будут политизироваться.
Ведомости вчера в 18:00
Происшествия

В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина

В Екатеринбурге из окна роддома на улице Волгоградской выпала молодая женщина, недавно ставшая матерью.
Российская газета 02:47
Происшествия

На вечеринке в центре Москвы от отравления скончались три человека

Трупы трех человек обнаружены в понедельник вечером в одной из квартир в центре Москвы. Еще один пострадавший госпитализирован.
Московский Комсомолец 01:49
Футбол

«Бешикташ» хочет вернуть Кариуса в «Ливерпуль»

"Бешикташ" недоволен уровнем игры немецкого вратаря Лориса Кариуса, права на которого принадлежат "Ливерпулю".
Soccer.ru 01:14
Политика

Социологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина

ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:26
Происшествия

На Украине на предприятии произошёл взрыв

Вечером 28 октября в складском помещении предприятия ООО «Потоки», расположенного в Днепропетровске (переименован в Днепр) произошёл взрыв, сообщили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 02:48
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Космос

Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019

Ученые утверждают, что космос вовсе не безмолвный, у любой звезды есть свой уникальный «голос», и вместе они сливаются в огромный хор.
Научная Россия 27 октября в 09:11
Гаджеты

Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS

Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.
Реальное время 27 октября в 20:39
Здоровье

В регионе готовят программу модернизации первичного медицинского звена

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения является одной из задач, озвученных президентом Владимиром Путиным.
РБК Нижний Новгород вчера в 10:45
Спорт

WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года

В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Политика

Американская конгрессвумен из-за секс-скандала ушла в отставку

МИР 24 вчера в 06:56
Происшествия

В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей

Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя во время пробега по полосе столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Общество

Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

Татар-информ 26 октября в 15:56
Политика

Внук саудовского шейха заявил о презрении к Кадырову

Советник Рамзана Кадырова по религиозным вопросам пригласил его в Чечню, но ибн Баз выразил презрение к Кадырову.
Кавказский узел вчера в 15:54
Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Политика

На Украине заговорили о призывах к убийству Зеленского

Призыв к убийству Зеленского был найден в словах депутата порошенковской партии «Европейская солидарность» Софии Федыны.
Аргументы недели вчера в 09:44
Экономика

Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды

Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2014 году.
РБК вчера в 20:42
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс вчера в 09:19
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС вчера в 13:18
Политика

В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа

Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
RT на русском вчера в 11:55
Экономика

ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России

Девелоперская компания ПИК возглавила рейтинг самых надежных российских застройщиков, составленный Forbes.
РИА Новости 02:56
Экономика

На Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета

Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге.
REGNUM 02:25
Общество

Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 05:42
Наука

Найдены «супервключатели» в опухолях головы и шеи

Недавно российские и американские эксперты разработали новый способ изучения «супервключателей» в данных ДНК метилирования.
Goroday.ru вчера в 18:41
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
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